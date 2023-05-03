Россияне причитают из-за "падения беспилотника" в Коломне: показываем на карте

В России традиционно бывают "дни пожаров". А теперь к ним, очевидно, добавились еще и "дни дронов". Не успели россияне закончить жаловаться из-за "атаки на Кремль", как заявили, что дрон упал в Коломне.

Ночь на 3 мая выдалась для россиян тревожной. Над Кремлем увидели какие-то странные искры, а тогда власти заявили о том, что Украина якобы "атаковали беспилотниками". К слову, в Офисе Президента уже опровергли этот бред.

Обратите внимание Флаг там даже не дрогнул, – в Воздушных силах прокомментировали так называемую "атаку" на Кремль

Не прошло и суток, как российские СМИ заявили, что беспилотник "упал" в Коломне, расположенной в Московской области. Если момент "атаки дронами на Кремль" попал на видео, которое распространили пропагандисты, то здесь Кремль даже не успел подготовить эпический контент "с места инцидента".

Россияне, у которых истерика уже и так началась из-за "атаки на Кремль", упали в еще большую панику. Они визжат о "красных линиях" и призывают ударить ядерным оружием.

Где расположена Коломна: показываем на карте

Украина в очередной раз подчеркнула, что не наносит ударов по территории страны-террористки. Никаких данных об инциденте в ночь на 3 апреля у украинской стороны нет.