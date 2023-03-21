Дрон с надписью "Иди за мной": удивительная история спасения обстрелянных Россией украинцев

Украинские военные смогли спасти гражданскую женщину в Изюмщине, которая вместе с мужем попала от вражеских обстрелов. Вырвать супругов буквально из рук смерти удалось с помощью беспилотника.

Удивительную историю 24 Каналу рассказали представители Нацполиции. Стало известно, что инцидент произошел в июне 2022 года, когда на перекрестке поселков Большая Камышеваха – Грушуваха – Барвенково, что в Харьковской области, на позиции россиян.

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Очередное преступление россиян

Российские военные обосновались на территории фермерского хозяйства. Там они разместили боевую машину, чтобы вести прицельный огонь по двигавшимся по направлению к селу гражданским автомобилям.

Они расстреливали как в тире автомобили, проезжавшие мимо них с нашими гражданами,

– сообщил Сергей Болвинов, начальник Следственного управления полиции Харьковщины.

В водовороте ада оказались Андрей и Валерия, которые намеревались эвакуировать родителей с временно оккупированной Харьковщины.

Течение событий

По словам пострадавшего, они с женой выехали на ноль, затем там начался обстрел. Россияне дважды прицельно открыли огонь по украинцам.

"Мне попало в голову и я ничего не помню", – объяснил Андрей.

Его жена Валерия поделилась, что она принялась тянуть мужа и увидела, что под ним лужа крови.

"Нога была полностью прострелена. Сначала ранения в голову я не увидела", – рассказала пострадавшая.

По ее словам, начала доставать из багажника полотенца, свитера, джинсы, чтобы хоть чем-нибудь перевязать рану и остановить кровь. Простреленную голову мужчины женщина увидела только позже.

Спасательный дрон от ВСУ

Валерия пыталась оказать мужу первую медицинскую помощь, однако Андрей не мог встать и потерял сознание.

Украинские защитники не имели возможности вплотную подойти к месту обстрела, чтобы эвакуировать потерпевших. Направили к ним квадрокоптер, с помощью которого пытались дать сигнал женщине, чтобы она скрылась.

Со второй попытки Валерию удалось чудом спасти. Оператор буквально вывел ее из опасной зоны, прикрепив к дрону лист с надписью "Иди за мной".

Женщина вышла на позиции ВСУ, где ей была оказана помощь.

Муж чудом выжил

Андрей же остался на обочине. Как выяснилось, россияне считали мужчину мертвым и столкнули его с дороги.

"Я проснулся от того, что по мне льется дождь и стало холодно. Я увидел свой расстрелянный автомобиль и пополз к нему", – вспоминает Андрей.

Он отметил, что выбрасывал из багажника авто все вещи и лег туда. Сколько там пролежал – не помнит.

Андрею удалось только к утру выйти на позиции украинских военных, которые и вызвали для него медиков.

Виновного россиянина нашли

Следователям удалось установить имя российского военного, расстрелявшего гражданские автомобили на Изюмщине. Им является Клим Кержаев – 26-летний москвич, командиром мотострелковой роты 1-й танковой армии Западного военного округа.

Найти его смогли с помощью соцсетей.

Затем, насколько нам известно, они удаляли свои страницы. Но это их не спасло от публичности за совершенные преступления,

– рассказал Сергей Болвинов, начальник Следственного управления полиции Харьковщины.

Выяснилось, что расстрел гражданских россиянин производил из крупнокалиберного пулемета, а затем из миномета.

У правоохранителей есть запись телефонного разговора российского военного с женой, где он рассказывает, как именно убивал гражданских. Подозреваемому оккупанту грозит до 15 лет тюрьмы.

Военные преступления россиян