Российский дрон в очередной раз залетел в Румынию: что говорят в Минобороны

В ночь на 27 декабря российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками. В это время радиолокационные системы Румынии обнаружили небольшой летающий объект, который нарушил воздушное пространство страны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Румынии. Отмечается, что информации о возможном целевом ударе по территории Румынии нет.

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Дрон попал в воздушное пространство Румынии

В Минобороны Румынии сообщили, что радар впервые зафиксировал сигнал в 21:04 в 15 километрах к востоку от Килии Веке в уезде Тулча.

Ведомство оповестило население округа об опасности и начало процедуру подготовки к взлету истребителей, но радар потерял сигнал в 21:09 по Гринвичу.

Отметим, что хотя боевые самолеты были подготовлены к вмешательству в предусмотренное нормативами время, ситуация не требовала их взлета,

– говорится в заявлении.

Сейчас компетентные структуры Минобороны проводят расследование этого события для выяснения всех обстоятельств.

Силы и средства Боевой службы воздушной полиции, как румынской армии, так и размещенные странами НАТО на национальной территории, постоянно контролируют воздушное пространство Румынии и прилегающие к ней районы, готовы действовать в любой момент, в зависимости от ситуации в зоне ответственности,

– отметили в Минобороны.

К слову, ранее стало известно, что во время атаки 25 декабря российская ракета преодолела около 140 километров через территорию Молдовы и Румынии. Однако в Минобороны страны не подтвердили эту информацию и заявили, что противовоздушная оборона Румынии не фиксировала вхождение российской ракеты в воздушное пространство.