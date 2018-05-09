Беспилотник Uber сбил женщину, потому что считал ее "мелкой помехой"

Эксперты выяснили, что стало причиной резонансной аварии, во время которой беспилотный автомобиль Uber сбил женщину в Аризоне (США).

Как пишет издание The Information, беспилотник посчитал женщину "мелкой помехой".

Автомобиль был настроен так, чтобы игнорировать мелкие предметы на трассе, например, мусор. Однако, эта функция дала сбой, поэтому, когда автопилот увидел женщину, он решил не тормозить.

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При этом в автомобиле находился водитель, но он отвлекся и не успел перехватить управление машиной. В самом Uber отказались комментировать предварительные итоги расследования.

Резонансная авария, напомним, произошла в марте этого года. Беспилотный автомобиль сбил женщину, которая переходила дорогу с велосипедом. Женщина не выжила.