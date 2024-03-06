Украинский беспилотник нанес удар по складу горюче-смазочных материалов Михайловского горно-обогатительного комбината в Железногорском районе Курской области. Об этом сообщили росСМИ, информирует 24 Канал.
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Последствия атаки беспилотников в Курске
Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников вспыхнул пожар на территории горно-обогатительного комбината имени А. В. Варичева в Курской области.
Позже пропагандисты рассказали, что был и второй удар украинских беспилотников, что попали в склад горюче-смазочных материалов Михайловского горно-обогатительного комбината в Железногорском районе Курской области.
Местный губернатор также сообщил, что пострадавших в результате атаки украинских БпЛА нет. Впрочем, на месте работают оперативные службы.
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- Неспокойно 6 марта было и в Воронеже. Губернатор Воронежской области сообщил, что в регионе якобы обнаружили несколько украинских беспилотников. Впрочем, он уверяет, что БпЛА не только обнаружили, но и уничтожили. Вероятно, БпЛА были нацелены на нефтебазу в регионе.
- Перед этим сообщали также о взрыве в Туве, после чего вспыхнул пожар на Шагонарской ТЭЦ. Глава Тувы Владислав Ховалиг в своем телеграмме сообщил, что причины инцидента выясняются. Известно, что 18 человек пострадали. Причем шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.
- Известно, что днем ранее украинские дроны атаковали нефтебазу в Белгородской области. Под атакой БпЛА 5 марта оказалась нефтебаза в селе Долгое. Официально пострадавших якобы нет.