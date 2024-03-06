Український безпілотник завдав удару по складу пально-мастильних матеріалів Михайлівського гірничозбагачувального комбінату в Желєзногорському районі Курської області. Про це повідомили росЗМІ, інформує 24 Канал.

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Наслідки атаки безпілотників у Курську

Раніше повідомляли про те, що внаслідок атаки безпілотників спалахнула пожежа на території гірничо-збагачувального комбінату імені А. В. Варичева у Курській області.

Пізніше пропагандисти розповіли, що був і другий удар українських безпілотників, що поцілили у складу пально-мастильних матеріалів Михайлівського гірничозбагачувального комбінату в Желєзногорському районі Курської області.

Місцевий губернатор також повідомив, що постраждалих внаслідок атаки українських БпЛА немає. Втім, на місці працюють оперативні служби.

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