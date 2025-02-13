"Откуда вы знаете, что они российские?": послу России в Молдове показали обломки беспилотников

Послу по особым поручениям России в Кишиневе Олегу Озерову представили обломки российского беспилотника "Герань-2". Вероятно, таким образом ему хотели продемонстрировать доказательства причастности страны-агрессора к недавним атакам по территории Молдовы.

Стоит отметить, что беспилотники изъяли власти Молдовы после того, как они упали в ночь на 13 февраля вблизи города Чумай и Чадыр-Лунга на юге страны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Agora.md.

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По данным издания, даже после предоставления этих доказательств Озеров не признал принадлежность беспилотников России. Кроме этого, требовал дополнительного подтверждения причастности своей страны к падению обломков на юге Молдовы.

К сожалению, бывают и случайные эпизоды. Но мы не исключаем ни одного варианта, это также может быть провокация третьей стороны, а не Республики Молдова. Откуда вы знаете, что они были российскими, – заявил российский дипломат.

В то же время молдавские власти заявили, что фрагменты сбитых дронов являются конкретным доказательством нарушения суверенитета, независимости и территориальной целостности страны. Там требуют от России "немедленно прекратить эти вторжения".

Во время встречи с послом власти Молдовы также выразили решительный протест против этих нарушений и подчеркнули, что такие инциденты представляют серьезную угрозу национальной безопасности и гражданам страны.