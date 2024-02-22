Помогали освобождать Змеиный: в ВМС рассказали, куда делись "Байрактары"

Телерадиостудия МО Украины "Бриз" подготовила видео, в котором рассказала, где сейчас "Байрактары". Там заверили: "Байрактары" ВМС – на защите Украины. Что сейчас делают легендарные беспилотники – читайте на сайте 24 Канала.

В начале войны турецкие беспилотники "Байрактар" стали настоящей звездой и хорошо запомнились украинцам. Но впоследствии легендарные дроны уступили другому оружию, потому что имеют определенные ограничения. Впрочем, они все же выполняют важные задачи.

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Куда исчезли "Байрактары"

Можем заверить – они есть, работают и выполняют поставленные задачи по защите Украины,

– написали в Военно-морских силах Украины.

Там обнародовали несколько кадров этих БПЛА, из которых понятно: они продолжают уничтожать врага.

"Байрактары" в работе / Скриншоты 24 Канала

Военнослужащий ВМС Сергей рассказал о работе эскадрильи дронов "Байрактар" в начале войны.

"Перед началом войны была сформирована наша эскадрилья, в течение месяца наши экипажи уже выполняли задачи в составе Объединенных сил. Первые дни войны мы встретили в воздухе как боевое подразделение", – вспоминает он.

Сергей говорит: чувствовалось, что россияне готовят нападение. Это было заметно по многим признакам: оккупанты формировали боевые подразделения вокруг границы, накапливали запасы крови, на Востоке наши бойцы наблюдали скопление техники и перемещение личного состава.

"Байрактары" помогали освобождать Змеиный

"Мы первые увидели с воздуха, как враг надвигается на Херсон, встретили его там, были первые применения, потом наблюдение, корректировка артиллерии, помощь нашим войскам при обороне Николаева", – рассказал боец о работе дронов.

А потом была операция по освобождению острова Змеиный. Пилоты узнали, что приближаются российские катера, и вылетели дронами туда.

Катера мы не успели тогда уничтожить, но если пришли, то уничтожили все остальное,

– смеется Сергей.

Напоследок мужчина заверил: у ВМС ВСУ достаточно сил и средств, чтобы выполнять задачи.

Украина играет в морской бой

В ВМС показали карту "кладбища" российских кораблей – нанесли на карту места, где был поражен флот оккупантов. Карта уже достаточно впечатляющая, однако военные интригуют, мол, в море еще много места.