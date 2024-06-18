Креативность ГУР: как спецслужбы по-новому могут применить надводные дроны

Украинские беспилотники Magura уже неоднократно атаковали российский флот в Черном море. Вертолетам врага иногда удавалось обезвреживать их, однако теперь это может измениться, ведь Силы обороны начали устанавливать на морские дроны ракеты Р-73. Благодаря такому изобретению, вероятно, удастся успешно уничтожать авиацию противника.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что оружие, которое ВСУ используют на надводных дровах, это старые авиационные ракеты советского производства. Он отметил, что их изготовлено очень много.

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Как ВСУ могут использовать ракеты Р-73

Свитан отметил, что ракеты Р-73 имеют малую дальность поражения – около 10 километров, это зависит от скорости движения носителя. Также есть инфракрасная головка самонаведения, которая определяет цель для осуществления удара.

Основной целью поражения морских дронов Magura являются вертолеты, которые "гоняются" за ними, чтобы обезвредить,

– сказал он.

Роман Свитан назвал несколько вариантов применения модернизированного надводного дрона. По его словам, его можно использовать как систему зенитно-ракетного комплекса, чтобы уничтожать воздушные цели врага. Также, как и ранее, беспилотники могут выполнять функции дронов-камикадзе, чтобы атаковать морской флот России.

Можно организовывать засады, выпуская один беспилотник как приманку, а потом другими атаковать российскую авиацию. ГУР креативно подошла к этой задаче,

– отметил военный эксперт.