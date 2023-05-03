Украина не причастна: в CNN проанализировали видео с "атакой дронов" на Кремль
Источник:CNN
Россияне пожаловались на то, что Украина якобы "атаковала дронами" Кремль. Однако страна-агрессорка до сих пор не предоставила доказательств, которые это подтвердят.
Издание CNN проанализировало видео, на котором видно как якобы "дрон атакует" Кремль. Иностранное СМИ не нашло доказательств причастности Украины к этому инциденту.
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Анализ CNN "атаки дронов" на Кремль
По данным издания, видео, на котором виден дым, поднимающийся над Кремлем, появилось на местном телеграм-канале в 2:37 ночи по местному времени. Первые сообщения об инциденте поступили около 14:33, то есть примерно через 12 часов.
Вскоре после появления первых сообщений в СМИ начало распространяться еще одно видео, демонстрирующее момент взрыва беспилотника над Кремлем. На кадрах видно, что беспилотник летит к куполообразной крыше здания, после чего происходит небольшой взрыв.
Также на видео видно, как два человека лезут на крышу, держа фонарики, и пригибаются прямо перед моментом взрыва.
Поднимающиеся люди отсутствуют на первом из этих видео, но появляются на втором, что свидетельствует о том, что они реагировали на пожар, вызванный первым дроном, в то время, когда появился следующий дрон,
– отметили в иностранном издании.
Кроме этого, CNN проанализировал видео, на котором видно, что два отдельных беспилотника летели по разным направлениям с интервалом в несколько минут один за другим.
- Первый дрон был замечен над Кремлем в 2:27 ночи – он взорвался над дворцом, после чего на его крыше вспыхнул пожар.
- Второй дрон был зафиксирован в 2:43 – его обломки упали на территорию Кремля. В то же время как первый беспилотник вызвал пожар в верхней части купола, второй этого не сделал, зато взорвался в воздухе.
К тому же спикер Кремля Дмитрий Песков не упомянул об инциденте во время обычного телефонного разговора с журналистами около 12:30.
"Украина отрицает какую-либо ответственность за вероятную атаку, а советник президента Украины Михаил Подоляк заявил CNN, что Украина "не имеет ничего общего с атаками беспилотников на Кремль", – добавили в CNN.
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Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия выразил личное мнение, основанное на серии инсайдов. По его словам, "атака" на Кремль была осуществлена по коллективному заказу российских олигархов, попавших под санкции из-за режима Путина.
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- Владимир Зеленский отреагировал на заявление России об "атаке" Кремля. По его словам, Украина защищает только собственные города и села на своей территории.