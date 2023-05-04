Об этом 24 Каналу сказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, после такого российская элита 1000 раз подумает над тем, действительно ли царь настолько силен, чтобы терпеть его и идти с ним в пропасть.

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Кто мог "атаковать дронами" Кремль

Попович напомнил, что Украина сразу официально заявила, что не имеет никакого отношения к событиям над Кремлем. Потому как версию можно рассматривать внутреннюю историю России, к тому же для этого есть множество мотивов.

В то же время он сомневается, что к "атаке" на Кремль причастен кто-то из ближайшего окружения Путина, поскольку это серьезно ударило по имиджу кремлевского диктатора и вообще московской системы ПВО.

Также, по его словам, это задело российскую элиту, потому что там осознали, что теперь под угрозой не только их капиталы, но и физическая безопасность. То есть Москва уязвима, несмотря на все системы защиты ПВО и РЭБ, установленные вокруг Кремля.

Это дает основание полагать, что это кто-то запустил, безусловно, из Москвы или Подмосковья. И это вполне могли быть условные "башни" Кремля, выступающие либо против политики Путина, либо определенных людей из его окружения,

– считает военный обозреватель.

То есть, по его словам, кто-то мог не захотеть, чтобы системы РЭБ и ПВО вовремя заметили эти беспилотники, и сделал так, что они достигли цели.

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Имиджу Путина нанесен мощный удар

Военный обозреватель не исключает, что установленные возле Кремля системы защиты могли не сработать по таким небольшим целям. Но вблизи этих зданий дежурят люди с антидроновыми ружьями и система подмены РЭБ.

И мы понимаем, что это было физически направлено не против Путина. И мы понимаем, что никаких существенных повреждений дрон не мог нанести этому зданию. Но имиджу Путина и его окружения был нанесен страшный удар,

– сказал Попович.

Теперь, добавил он, российская элита 1000 раз подумает над тем, действительно ли царь настолько силен, чтобы терпеть его и идти с ним в пропасть, в которую тот ведет всех российских бизнесменов и свое окружение.

Поэтому, резюмировал Попович, версия о том, что эта история носит внутренний характер и была направлена против политики и деятельности Путина, может считаться базовой.

"Атака дронов" на Кремль: коротко