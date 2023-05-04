Про це 24 Каналу сказав військовий оглядач Денис Попович. За його словами, після такого російська еліта 1000 разів подумає над тим, чи справді цар настільки сильний, щоб терпіти його та йти з ним у прірву.

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Хто міг "атакувати дронами" Кремль

Попович нагадав, що Україна одразу ж офіційно заявила, що не має жодного стосунку до подій над Кремлем. Тому як версію можна розглядати внутрішню історію Росії, до того ж для цього є багато мотивів.

Водночас він сумнівається, що до "атаки" на Кремль причетний хтось із найближчого оточення Путіна, оскільки це серйозно вдарило по іміджу кремлівського диктатора та й загалом московської системи ППО.

Також, за його словами, це зачепило російську еліту, тому що там усвідомили, що тепер під загрозою не лише їхні капітали, а й фізична безпека. Тобто Москва вразлива, незважаючи на всі системи захисту ППО та РЕБ, які встановлені довкола Кремля.

Це дає підстави вважати, що це хтось запустив, безумовно, з Москви або Підмосков'я. І це цілком могли бути умовні "башти" Кремля, які виступають або проти політики Путіна, або певних людей з його оточення,

– вважає військовий оглядач.

Тобто, за його словами, хтось міг не захотіти, щоб системи РЕБ і ППО вчасно помітили ці безпілотники, і зробив так, що вони досягли цілі.

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Іміджу Путіна завдано потужного удару

Військовий оглядач не виключає, що системи захисту, які встановлені біля Кремля, могли не спрацювати по таких малих цілях. Але поблизу цих будівель чергують люди з антидроновими рушницями та система підміни РЕБ.

І ми розуміємо, що це було фізично спрямовано не проти Путіна. І ми розуміємо, що ніяких суттєвих ушкоджень дрон не міг завдати цій будівлі. Але іміджу Путіна та його оточення було завдано страшенного удару,

– сказав Попович.

Тож тепер, додав він, російська еліта 1000 разів подумає над тим, чи справді цар настільки сильний, щоб терпіти його та йти з ним у прірву, в яку той веде всіх російських бізнесменів та своє оточення.

Тому, резюмував Попович, версія про те, що ця історія має внутрішній характер і була спрямована проти політики та діяльності Путіна може вважатися базовою.

"Атака дронів" на Кремль: коротко