"На самом деле хочется кричать": командующий СБС рассказал, почему их работа должна сохраняться в тишине

Герой Украины Вадим Сухаревский рассказал, что с обществом трудно общаться о работе Сил беспилотных систем. Он отметил "интимность" тем по этому поводу.

Однако, одновременно военный заметил, что на самом деле хочется кричать и рассказывать о том, сколько всего интересного происходит благодаря операторам дронов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью для "Радио Свобода" командующего Сил беспилотных систем ВСУ Вадима Сухаревского.

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Существует тонкая грань, чтобы не сдать технологию врагу

Сухаревский заметил, что существует "тонкая грань" между тем, что хочется и можно рассказать и тем, что надо замалчивать, чтобы не выдать тактику или технологию россиянам.

Потому что на самом деле хочется кричать, хочется рассказывать о том, сколько всего интересного происходит. Но для меня, для людей, которые занимаются боевой работой в разрезе беспилотных систем, технологий – это тонкая грань между тем, что хочется рассказать, что можно рассказать и тем, чтобы не сдать тактику, технологию противнику,

– сказал командующий СБС.

Он отметил, что постоянно призывает бойцов различных подразделений, которые ведут активную медийную деятельность, четко разграничивать то, что можно говорить, а что – нет.

"Я понимаю, что это интересно, это нужно обществу, и общество должно понимать, что эта работа идет круглосуточно, 25 часов из 24. Но мы должны бороться за тот короткий промежуток времени, в котором мы можем сохранить приоритет благодаря какому-то опыту, нашим технологическим достижениям, чтобы противник его не скопировал", – добавил Сухаревский.

СБС запустили по россиянам уже 3,5 тысяч средств

Военный также рассказал о планировании и разведке.

По его словам, она есть и ведется довольно эффективно. И даже благодаря активному участию в этом международных партнеров.

Мы действительно знаем, можем и умеем выявлять различного типа системы и, соответственно, их поражать,

– подчеркнул командующий СБС.

Только за 2024 год Силы беспилотных операции провели более 220 операций по глубинному поражению врага на российской территории. Сейчас по России уже запущено более 3,5 тысяч средств.

В качестве примера, "печально известный для врага" дрон-бомбер "Баба Яга", который атаковал российский "Бук-М3" за 57 километров от линии фронта. Наши операторы БпЛА нашли его всего за 40 минут.