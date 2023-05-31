Об этом 24 Каналу заявил российский правозащитник Марк Фейгин. Он отметил, что Москва теряет свои привилегии.

Интересно Попадание в дома, эвакуация, план "Тайфун" и безумная паника: все об атаке дронов в Москве

"Очевидно, что война уже окончательно переместилась на территорию России. Многим кажется: "Да нет". Белгородский рейд или вот эти атаки дронами на объекты отдельные в Москве", – сказал Фейгин.

Рублевка здесь является ключевым местом, ведь понятно, кто там проживает.

Это, кстати, не равняется Конча-Заспе. Рублевка – это как мавзолей. Для них как в самое сердце удар – максимально болезненно,

– подчеркнул российский правозащитник.

Куда целились БПЛА в Москве: смотрите видео

Возможно все

Сейчас стало ясно, что никто не в безопасности. Россияне, особенно российская элита, надеялась на то, что точно на территорию России, а тем более в Москву, а тем более на Рублевку – дрон не прилетит.

"Не решатся, ведь связаться с Россией – ядерным государством и т.д. Собьют, не долетят, есть средства ПВО и вообще границы на замке". Весь тот набор, который внушали много лет", – подчеркнул Марк Фейгин.

Однако выяснилось, что ничего этого нет и что все возможно. На первый раз, считает правозащитник, достаточно удовлетворительный результат.

Достанется всем

Это разрушение, постепенно, не сразу, мифа о том, что война может вообще вестись за границами России, не имея ответа и взаимного влияния и на самого агрессора,

– заявил Фейгин.

Война сейчас будет там и там, считает он. Эта атака дронами, по мнению российского правозащитника, знаменует контрнаступление ВСУ.

"Ведь в результате достанется всем. И тем войскам, которые на линии фронта находятся более тысячи километров в Украине, и за ее границами. И в Белгородской области, Курской, Москве. Бог знает, где", – отметил Марк Фейгин.

Что произошло в Москве: главное