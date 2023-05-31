Про це 24 Каналу заявив російський правозахисник Марк Фейгін. Він зазначив, що Москва втрачає свої привілеї.

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"Очевидно, що війна уже остаточно перемістилася на територію Росії. Багатьом здається: "Та ні". Білгородський рейд або ось ці атаки дронами на об'єкти окремі в самій Москві", – сказав Фейгін.

Рубльовка тут є ключовим місцем, адже зрозуміло, хто там проживає.

Це, до речі, не рівняється Конча-Заспа. Рубльовка – це як мавзолей. Для них як в саме серце удар – максимально болісно,

– наголосив російський правозахисник.

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Можливо все

Нині стало зрозуміло, що ніхто не є в безпеці. Росіяни, особливо російська еліта, сподівалася на те, що точно на територію Росії, а тим більше в Москву, а тим більше на Рубльовку – дрон не прилетить.

"Не наважаться, адже зв'язатися з Росією – ядерною державою тощо. Зіб'ють, не долетить, є засоби ППО й взагалі кордони на замку". Увесь той набір, який вселяли багато років", – наголосив Марк Фейгін.

Однак, з'ясувалося, що нічого того немає і що все можливо. Для першого разу, вважає правозахисник, досить задовільний результат.

Дістанеться всім

Це руйнування, поступово, не одразу, міфу про те, що війна може взагалі вестися за кордонами Росії, не маючи відповіді й взаємного впливу і на самого агресора,

– заявив Фейгін.

Війна тепер буде там і там, вважає він. Ця атака дронами, на думку російського правозахисника, знаменує контрнаступ ЗСУ.

"Адже в результаті дістанеться всім. І тим військам, які на лінії фронту перебувають понад тисячі кілометрів в Україні, і за її кордонами. І в Білгородській області, Курській, Москві. Бог знає, де", – зауважив Марк Фейгін.

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