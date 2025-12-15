Беспилотники СБУ снова ударили по нефтедобывающим платформам России в Каспийском море
- Украинские дроны в третий раз за неделю атаковали нефтедобывающие платформы "Лукойл-Нижневолжскнефть" в Каспийском море.
- Атака нанесла ущерб ключевому оборудованию на платформе месторождения имени Корчагина, из-за чего работа объекта была остановлена.
Украинские дроны в третий раз за последнюю неделю поразили нефтедобывающие платформы компании "Лукойл-Нижневолжскнефть". У россиян в результате этого возникли существенные повреждения.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на информированный источник в Службе безопасности Украины.
Что известно об этой атаке?
Дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ уже третий раз за неделю атаковали нефтяные платформы "Лукойл-Нижневолжскнефть", расположенные в Каспийском море. Есть разрушения.
По данным источника, на этот раз целью стала платформа россиян на месторождении имени Корчагина. Вследствие атаки дронов СБУ, как известно, повреждено ключевое оборудование, из-за чего работа объекта была остановлена.
СБУ продолжает активную работу, которая уменьшает поступление нефтедолларов в бюджет России, а соответственно – и способность финансировать войну против Украины. Ни один российский объект, работающий на войну, не в безопасности независимо от места его расположения,
– рассказал собеседник.
Напомним, еще 11 и 12 декабря под ударом уже были нефтедобывающие платформы имени Филановского и Корчагина. Первый из них является одним из крупнейших разведанных в России и в российском секторе Каспия.
Его запасы составляют 129 миллионов тонн нефти и 30 миллиардов кубометров газа.
Что ранее атаковали в России?
- Также этой ночью о якобы работе вражеской ПВО сообщали местные в Астрахани. Предполагали, что под прицелом мог быть Астраханский ГПЗ, одно из ключевых предприятий российской нефтегазовой отрасли.
- Кроме того, дроны налетели на Москву и область, взрывы прогремели в Кашире. Там расположена ГРЭС, которая ранее уже была под ударом украинских дронов. Также громко было в Коломне, Ступино и Серпухове.
- Серии взрывов слышали и в Ростовской области. Обломки одного из сбитых беспилотников упали в частном секторе. Очевидцы также сообщали о взрывах в районе пустырей вблизи Левенцовки.