В ГУР рассказали о характеристиках российских морских дронов

Главное управление разведки Министерства обороны обнародовало анализ российских беспилотных надводных комплексов. В ведомстве отмечают, что противник пытается догнать Украину в этой сфере и направляет значительные ресурсы на создание собственных морских дронов.

Российские беспилотные надводные аппараты являются частью более широкой программы развития морских средств поражения. Об этом сообщили в ГУР.

Что известно о российских морских дронах?

Украинские разведчики отмечают, что беспилотные морские комплексы являются одним из важных направлений работы российского ВПК. Оккупанты могут использовать надводные дроны для разведки, нанесения ударов по целям, а также для диверсий против гражданского судоходства и военных объектов.

В ГУР исследовали ряд российских беспилотных катеров:

"Сканда" – БЭК, который используется для охраны акваторий и кораблей, поиска мин, съемки дна, транспортировки грузов и ведения видеосъемки надводных объектов.

"Искатель" – беспилотный катер, предназначенный для надводного, подводного и воздушного мониторинга морской среды, эвакуаций, обследования подводных трубопроводов.

"Фарватер" – российский морской дрон, предназначенный для проведения поисковых операций, съемки дна, перевозки грузов, буксировки транспортных платформ водоизмещением до 1,5 тонны. Также он может двигаться автоматически по заданному маршруту.

"Тризубец" – проект беспилотного катера, который российская сторона может использовать для мониторинга морской среды, противоминных работ, эвакуаций и патрулирования.

"Визирь" – ударный катер-камикадзе или истребитель для борьбы с морскими беспилотниками. Также он может перебрасывать десант и доставлять грузы.

"Зефир/Оркан" – универсальный БЭК, который используется для патрулирования акватории, поисково-спасательных операций, доставки грузов, обследования подводной среды. Также разведка отметила, что его система управления оснащена технологией искусственного интеллекта.

"БЭК-1000" – многоцелевой надводный морской дрон, способный нести различные типы полезной нагрузки массой до тонны.

"Катран" – катер, предназначенный для патрулирования, разведки, радиолокационного наблюдения, логистики и поражения целей с помощью FPV-дронов. Управлять им можно на расстоянии 1 000 километров.

"Мурена-300с" – беспилотник, который россияне используют для радиотехнической разведки, патрулирования, минирования и разминирования. Также БЭК может нести FPV-дроны и проводить атаки в режиме "камикадзе".

"Стрекоза" – морской дрон, который может проводить поисково-спасательные операции и доставлять гуманитарные грузы. Катер оснащен системами дистанционного и автономного управления.

"Сивуч" – БЭК, предназначенный для гидрографических работ.

"Афалина" – может работать как катер-камикадзе, а также проводить поисковые операции.

"Сардина" – БЭК, предназначенный для гидрографических исследований.

"Сарган" – катер, оснащенный системой технического зрения и управления с большой дальностью действия. Разработан во временно оккупированном Крыму.

"Многоцелевой морской беспилотный комплекс" – совместная российско-китайско-белорусская разработка. Его назначение – поисково-спасательные операции, рыбоохранные мероприятия, мониторинг экологии. Он способен передавать видеоинформацию в режиме реального времени.

Деревянный БЭК – самодельный катер-камикадзе, изготовленный из дерева и покрытый эпоксидной смолой со стеклотканью. Он может нести боевую часть весом до 200 килограммов. Специалисты ГУР предполагают, что БЕК такого типа мог взорвать разведывательный мост в Затоке в Одесской области.

"Марлин" – беспилотник, имеющий две модификации. Речная предназначена для поражения катеров и лодок, а морская – для защиты больших кораблей от вражеских катеров-камикадзе.

"Водяной" – БЭК, оснащенный гидроакустической антенной для поиска объектов под водой. Также способен уничтожать мины.

"Барабулька" – беспилотник, предназначенный для исследовательских работ в акваториях портов. Разработан в ТО Севастополя.

Безымянный БЭК – носитель БПЛА – он патрулирует прибрежные воды и выполняет специальные миссии.

Также украинские разведчики показали фото 13 российских УАБ.

Российские БЭКи / Фото ГУР

Ранее ГУР сообщило о том, что россияне построили объект под названием "Центр экспериментальной физиологии" на острове Лисий в Тверской области. Там страна-агрессор проводит биологические эксперименты, которые могут нанести серьезный ущерб экологии.