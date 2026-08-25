Російські безпілотні надводні апарати є частиною ширшої програми розвитку морських засобів ураження. Про це повідомили у ГУР.

Що відомо про російські морські дрони?

Українські розвідники зазначають, що безекіпажні морські комплекси – є одним з важливих напрямків роботи російського ВПК. Окупанти можуть застосовувати надводні дрони для розвідки, ударів по цілях, а також для диверсій проти цивільного судноплавства та військових об’єктів.

У ГУР дослідили низку російських безпілотних катерів:

"Сканда" – БЕК, який використовують для охорони акваторій і кораблів, пошуку мін, зйомки дна, транспортування вантажів та ведення відеозйомки надводних об’єктів.

"Іскатєль" – безпілотний катер призначений для надводного, підводного та повітряного моніторингу морського середовища, евакуацій, обстеження підводних трубопроводів.

"Фарватер" – російський морський дрон призначений для проведення пошукових операцій, зйомок дна, переправки вантажів, буксирування транспортних платформ водотоннажністю до 1,5 тонни. Також він може рухатися автоматично за заданим маршрутом.

"Трізубєц" – проєкт безпілотного катера, який російська сторона може використовувати для моніторингу морського середовища, протимінної роботи, евакуацій та патрулювання.

"Візір" – ударний катер-камікадзе або винищувач для боротьби з морськими безпілотниками. Також він може перекидати десант та доставляти вантажі.

"Зєфір/Оркан" – універсальний БЕК, який використовують для патрулювання акваторії, пошуково-рятувальних операцій, доставки вантажів, обстеження підводного середовища. Також розвідка зазначила, що його система керування оснащена технологією штучного інтелекту.

"БЭК-1000" – багатоцільовий надводний морський дрон, який може переносити різні типи корисного навантаження масою до тонни.

"Катран" – катер, призначений для патрулювання, розвідки, радіолокаційного спостереження, логістики та ураження цілей FPV-дронами. Керувати ним можна на відстані 1 000 кілометрів.

"Мурена-300с" – безпілотник, який росіяни використовують для радіотехнічної розвідки, патрулювання, мінування та розмінування. Також БЕК може переносити FPV-дрони та атакувати у режимі "камікадзе".

"Стрєкоза" – морський дрон, який може проводити пошуково-рятувальні операції та доставляти гуманітарні вантажі. Катер має системами дистанційного та автономного керування.

"Сівуч" – БЕК призначений для гідрографічних робіт.

"Афаліна" – може працювати як катер-камікадзе, а також проводити пошукові операції.

"Сардіна" – БЕК призначений для гідрографічних досліджень.

"Сарґан" – катер, оснащений системою технічного зору та керування з великою дальністю дії. Розроблений у тимчасово окупованому Криму.

"Багатоцільовий морський безпілотний комплекс" – спільна російсько-китайсько-білоруська розробка. Його призначенням є пошуково-рятувальні операції, рибоохоронні заходи, моніторинг екології. Він здатний передавати відеоінформацію в режимі реального часу.

Дерев’яний БЕК – саморобний катер-камікадзе виготовлений із дерева та покритий епоксидною смолою зі склотканиною. Він може переносити бойову частину до 200 кілограмів. Фахівці у ГУР припускають, щоБЕК такого типу міг підірвати розвідний міст у Затоці на Одещині.

“Марлін” безпілотник, який має 2 модифікації. Річковий призначений для ураження катерів і човнів, а морський – для оборони великих кораблів від ворожих катерів-камікадзе.

"Водяной" – БЕК оснащений гідроакустичною антеною для пошуку об'єктів під водою. Також здатний знищувати міни.

"Барабулька" – безпілотний призначений для дослідницьких робіт в акваторіях портів. Розроблений у ТО Севастополі.

Безіменний БЕК – носій БпЛА – він патрулює прибережні води та виконує спеціальні місії.

Також українські розвідники показали фото 13 російських безекіпажних катерів.

Російські БЕКи / Фото ГУР

Раніше ГУР повідомило про те, що росіяни побудували об'єкт під назвою "Центр експериментальної фізіології" на острові Лісій у Тверській області. Там країна-агресорка проводить біологічні досліди, які можуть завдати серйозної шкоди екології.