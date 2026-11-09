Бесплатный проезд в Киеве: экономист указал на риски из-за дефицита бюджета

Владимир Зеленский поручил правительству разработать программу бесплатного проезда в наземном общественном транспорте Киева, однако реализация этой идеи сопряжена с серьезными трудностями из-за колоссального дефицита государственного и местных бюджетов.

Инициатива по обеспечению бесплатного проезда для киевлян в наземном коммунальном транспорте выглядит привлекательной для граждан, однако сопряжена со значительными финансовыми рисками для государства и столицы в условиях военного времени.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал экономический эксперт Олег Устенко, комментируя поручение президента разработать соответствующую программу и создать резерв автобусов.

Почему бесплатный проезд создает риски для бюджета?

Экономист подчеркнул, что при нормальном состоянии государственных финансов любые социальные меры по удешевлению услуг имеют положительный эффект, однако сейчас страна сталкивается с масштабной нехваткой средств.

С экономической точки зрения, когда государственные финансы в нормальном состоянии, то, конечно, все, что ты можешь дать людям по более низкой цене, где, возможно, государство играет какую-то роль, будет оказывать положительное влияние. Но это в том случае, когда нет такой сложной ситуации с госбюджетом. У нас колоссальный дефицит госбюджета,

– заявил эксперт.

Он напомнил, что из предусмотренных на этот год 52 миллиардов долларов внешнего финансирования Украина за полтора месяца до конца года получила лишь 26 миллиардов долларов. Местные бюджеты также находятся в затруднительном положении и не способны самостоятельно покрыть дополнительные расходы.

Возникает вопрос, сколько это стоит. Все же понимают, что местные бюджеты тоже точно не переживают лучшие времена. Если возлагать на них какие-то дополнительные расходы, то нужно обеспечить эти расходы, ведь они тоже находятся в зоне дефицита своих бюджетов. Откуда могут поступать средства? Из центрального бюджета. Центральный бюджет дефицитен,

– отметил спикер.

Что происходит с расходами и экономическими прогнозами?

По словам гостя эфира, сейчас больше никто не дает Украине в долг до конца года, а ожидаемые поступления от партнеров могут составить лишь 10–15 миллиардов долларов вместо остальной суммы. Из-за этого государство вынуждено сократить капитальные инвестиции, за исключением сектора безопасности и обороны.

Кроме того, Национальный банк Украины ухудшил прогнозы по экономике, сменив ожидания роста на падение.

Согласно прогнозу, который уже обнародовал две недели назад Национальный банк Украины, в этом году мы увидим падение на 0,4%. В госбюджет на этот год был заложен рост на 2,5%,

– подчеркнул эксперт, добавив, что прогноз инфляции вырос с менее чем 6% до 12%.

Спикер призвал отказаться от иллюзий и ориентироваться на худшие сценарии в условиях военной экономики, поскольку враг продолжает наносить удары по экономической системе Украины.

Сможет ли международная помощь покрыть дефицит?

Комментируя долгосрочную поддержку со стороны партнеров, экономист отметил, что рассчитывать на полное удовлетворение дополнительного запроса на 70 миллиардов евро сложно, в частности из-за выборов и внутренних финансовых проблем в странах Евросоюза.

В то же время он обратил внимание на необходимость борьбы с внутренними криминальными схемами и теневой экономикой, уровень которой, по неофициальным оценкам, может превышать 30%.

30 процентов экономики находится в тени. Мы говорим с вами о цифре 60 миллиардов долларов, как минимум, в год. 60 миллиардов. 60 миллиардов долларов чего-то производится в тени,

– подытожил аналитик, отметив, что именно там скрыты значительные ресурсы, которые могли бы поддержать финансовую систему государства.

Что этому предшествовало?

8 ноября Владимир Зеленский поручил Кабмину разработать программу бесплатного проезда в наземном транспорте Киева и создать резерв автобусов на фоне перебоев с метро и мостами через Днепр. На следующий день мэр столицы Виталий Кличко подчеркнул, что для дополнительных маршрутов остро не хватает водителей из-за ограничений на бронирование, а государство уже задолжало городу более 8 миллиардов гривен компенсаций за перевозку льготников.