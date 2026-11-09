"Полиция будет ловить водителей?" – Кличко резко отреагировал на идею бесплатного проезда в Киеве

Прежде чем выдвигать идею бесплатного проезда в Киеве и замены метро автобусами, центральные власти должны были бы предусмотреть на это средства и рассчитать необходимое количество транспортных средств и людей. Она уже "разобралась" с планом устойчивого развития, заблокировав его на полгода, теперь взялась за общественный транспорт.

Так мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал предложения президента относительно транспортного сообщения в столице.

Кличко заявил о нехватке водителей в Киеве

Виталий Кличко подчеркнул, что у города уже есть автобусы, которые можно задействовать, однако поинтересовался, будет ли правительство искать водителей и средства на реализацию программы.

Водителей нет! Может, их, как и электриков, поймает полиция? А насчет средств на "бесплатный" транспорт. Может, правительство сначала вернет задолженность Киеву за 11 лет субвенции на бесплатный проезд льготникам? А это уже более 8 миллиардов гривен. Словом, с планом устойчивости Киева центральная власть разобралась, успешно заблокировав его на полгода. Теперь взялась за общественный транспорт,

– написал Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что после остановки электротранспорта количество автобусных маршрутов уже увеличили до 129, а количество автобусов – до 418, на которых работают 685 водителей. Но чтобы полностью заменить метро, городу нужно 1020 автобусов.

В настоящее время КП "Киевпастранс" имеет возможность дополнительно увеличить количество автобусов еще на 25 единиц (технически исправных и готовых выехать на линии). Для этого необходимо задействовать дополнительно не менее 50 водителей категории D. Помимо того, что они должны пройти стажировку на маршрутах, предприятие, из-за установленного лимита, не может осуществить бронирование новых водителей,

– рассказал мэр.

Кличко также напомнил, что на сегодняшний день общественный транспорт Киева уже бесплатно перевозит более 1 миллиона пассажиров, льготы которым должно "обеспечивать" государство.

Как сообщалось, 8 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил правительству подготовить программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте Киева и достаточного резерва автобусов.

Известно, что центральная власть 5 месяцев затягивала с утверждением плана устойчивости Киева и выделением средств на его реализацию. Впервые Кличко представил документ на заседании СНБО 3 марта, а утвержден он был лишь 5 августа 2026 года. При этом смета работ была сокращена почти вдвое – с 67 миллиардов гривен до 37 миллиардов.