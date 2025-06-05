В сети публиковали видео с беспорядками мобилизованных: в Киевском ТЦК прокомментировали

В сети опубликовали видео с одного из распределительных центров в Киеве. Там якобы произошел бунт мобилизованных граждан, которые также начали спорить с военными.

Впоследствии стало известно, что беспорядки действительно имели место. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевский городской ТЦК и СП.

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Что известно о беспорядках в Киеве с мобилизованными

На видео, которые распространяли в сети, мужчины сначала на повышенных тонах общаются с военным руководством, а потом пытаются забаррикадировать двери и призывают вооружаться палками, чтобы пробиться наружу.

В Киевском городском ТЦК и СП отметили, что во время подготовки команд к отправке граждан, призванных по мобилизации, в учебные центры начались беспорядки.

Для стабилизации ситуации на место прибыли правоохранительные органы для обеспечения порядка и предотвращения эскалации конфликтов, которые могли обернуться произволом,

– отметили в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

В дальнейшем, по данным Киевского ТЦК, граждане, призванные по мобилизации, были направлены в учебные центры в соответствии с распределением команд.

Обратите внимание! В Киевском городском ТЦК и СП напомнили, что для обращения граждан по проблемным вопросам действуют горячие линии: Командование Сухопутных войск – 0800 301 937, Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки – +38 066 033 78 17