В сети публиковали видео с беспорядками мобилизованных: в Киевском ТЦК прокомментировали
- В Киеве в одном из распределительных центров произошли беспорядки мобилизованных, которые спорили с военными и пытались забаррикадировать двери.
- Для стабилизации ситуации прибыли правоохранители. Мобилизованные граждане впоследствии были направлены в учебные центры.
В сети опубликовали видео с одного из распределительных центров в Киеве. Там якобы произошел бунт мобилизованных граждан, которые также начали спорить с военными.
Впоследствии стало известно, что беспорядки действительно имели место. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевский городской ТЦК и СП.
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Что известно о беспорядках в Киеве с мобилизованными
На видео, которые распространяли в сети, мужчины сначала на повышенных тонах общаются с военным руководством, а потом пытаются забаррикадировать двери и призывают вооружаться палками, чтобы пробиться наружу.
В Киевском городском ТЦК и СП отметили, что во время подготовки команд к отправке граждан, призванных по мобилизации, в учебные центры начались беспорядки.
Для стабилизации ситуации на место прибыли правоохранительные органы для обеспечения порядка и предотвращения эскалации конфликтов, которые могли обернуться произволом,
– отметили в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.
В дальнейшем, по данным Киевского ТЦК, граждане, призванные по мобилизации, были направлены в учебные центры в соответствии с распределением команд.
Обратите внимание! В Киевском городском ТЦК и СП напомнили, что для обращения граждан по проблемным вопросам действуют горячие линии: Командование Сухопутных войск – 0800 301 937, Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки – +38 066 033 78 17