Беспощадный обстрел Николаева: известно о по меньшей мере 2 погибших
31 июля 2022 , 08:53Читати новину українською
В ночь на 31 июля Николаев попал под один из самых мощных обстрелов с начала полномасштабной войны. Жертвами удара стали не менее 2 местных жителей.
О жутком обстреле Николаева рассказал городской голова Александр Сенкевич в эфире всеукраинского телемарафона. Он отметил, что город обстреливали почти час – около 1:00.
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Обстрел вели кассетными снарядами
Обстрелы города вели кассетными снарядами. Одна из ракет, говорит мэр, залетела прямо в окно квартиры.
На местах прилетов нет окон и балконов. По нашим подсчетам было 12 прилетов, еще 2 – сбила наша ПВО,
– сказал Сенкевич.