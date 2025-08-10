Силы обороны Украины 10 августа сообщили об освобождении населенного пункта Бессаловка Сумской области. Село полностью зачистили от российских оккупантов.

Где расположена Безсаловка на карте, показывает 24 Канал.

Где расположена Бессаловка?

Бессаловка – это небольшое село в Белопольской городской общине. Оно расположено на границе с Россией.

До войны там проживало менее 100 человек.

Где расположена Бессаловка: смотрите на карте

Напомним, что над освобождением Бессаловки работали подразделения 33 отдельного штурмового полка и 24 отдельного штурмового батальона.

Во время боевых действий за этот населенный пункт украинские бойцы ликвидировали 18 оккупантов.

Напомним, что ВСУ удалось остановить летнее наступление россиян на Сумщине. Аналитики отмечают, что успех украинской армии на этом направлении показал неспособность России проводить крупные операции.

Несмотря на это, военные отмечают, что враг до сих пор держит там резервы в более 50 тысяч человек.