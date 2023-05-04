Россияне провели акцию "Бессмертный полк" в Конго: заставили африканцев петь "Катюшу"

Россияне умеют искать тупые способы выхода из ситуации. Так, на запрет проводить акции до 9 мая в большинстве российских городов, они решили выйти на "международный" уровень – провести акцию "Бессмертный полк" в Демократической Республике Конго.

Увидев, как местное население заставили петь Катюшу, в сети просто засмеяли россиян. Некоторые комментаторы написали, что это событие – "ниже плинтуса, как всегда". 24 Канал собрал реакцию сети.

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Некоторые предположили, что жители этой африканской страны станут следующими, кого россияне приедут "спасать", или же, что скоро их придется мобилизовывать Пригожин.

" Бедное Конго", "Бедные конголейцы! Скоро Пригожин и их мобилизует на пушечное мясо. - комментировали украинцы.

Другие пользователи тоже не могли пройти мимо, вот еще несколько реакций:

"Дурдом отдыхает",

"Горсть придурков, погрязших в прошлом веке!",

"Видимо, не читали, что СССР уже нет",

"Весеннее обострение", "

Это просто ниже дна",

"Египетский оркестр отдохнул",

"Неужели москали и туда залезли?"

Почему акцию не проведут в России