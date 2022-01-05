Бетлегемоши вместо вертепа и вареники с бугаевым молочком: как гуцулы празднуют Рождество

В это праздничное время, когда в воздухе витает запах хвои, вкусностей и случаются самые сказочные чудеса, самое время вспомнить о традициях. Наша страна особенная тем, что не только отдельный регион, но и каждое маленькое село или город может похвастаться своими особыми рождественскими празднованиями.

Говоря о самобытности и аутентичности, одной из первых в воображении предстает Гуцульщина. Магический край древних кептарей, силянок, интересного говора и незаурядной открытости и гостеприимства. О своих особенных празднованиях Рождества гуцулы рассказали 24 каналу в рамках праздничного проекта "Украинское Рождество".

Читайте также Семейные ощущения имеют наибольшие ценности, – Оксана Муха о подготовке к праздникам в ее семье

Как празднует Рахов

Мария Чорий из Великого Бычкова на Закарпатье рассказывает, что еще на Николая у детей есть особая традиция. Им святой кладет подарки не под подушку, а в ботинки.

Детки чистят свои ботинки до блеска. Тогда ставят их на окно, молятся и ложатся спать. Николай обязательно должен поставить подарки именно в те ботинки. Тогда утром все бегут в них заглядывать,

– рассказывает женщина.

Раховский район отличается тем, что является едва ли не единственным в Закарпатской области, который с давних времен населяют много гуцулов. Поэтому и традиции здесь сохранились и по сей день.

Василек пекут в Сочельник, а едят на Василия

Гуцулка говорит, что на Святой вечер традиционно готовят 12 постных блюд. При этом именно 6 января пекут василек – хлеб-калач с дыркой внутри.

В него кладут сухоцветы, зелень, или ветку ели. Василек надо есть на Василия, но он обязательно должен быть испечен на Сочельник,

– подчеркивает хозяйка.

Также из постного теста пекут бабальки перед Сочельником, а в день ужина их запаривают горячей водой, чтобы набухли. Тогда дают сахар, мед, можно молотые орехи, и все перемешивают.

Всем известно, что карпатские леса богаты грибами, поэтому они сполна наслаждаются этим добром. Мария Чорий рассказывает, что из грибов у них на столе несколько блюд.

Обязательно готовят постные голубцы с грибами, а также делают подливку гриблянку. Ею могут поливать несколько блюд. А кое-кто просто макает в нее хлеб и ест. Гриблянка напоминает грибной суп с рисом, такой наваристый, типа бульона,

– говорит она.

Стол обвязывают красной нитью

Пожалуй, основная и неизменная рождественская традиция для всех регионов Украины – это то, что за столом на праздники собирается вся семья. Так вот в Рахове стол на Святой вечер обматывают еще и красной нитью и завязывают узелок.

Так делают, чтобы вся семья держалась вместе. Старшие люди рассказывают, что когда-то обматывали цепью. Обязательно кладут сено под скатерть, потому что Христос родился на сене. Пока семья не поужинает, то двери в доме не отпирают и колядников не принимают,

– говорит Мария Чорий.

"Слобудно-слобудно поклониться"

После Святой вечери в Рахове раздается громкая коляда. Начинают ее, конечно же, дети.

Колядующие громко колядуют все три дня праздников / Фото Юрия Билака

Как приходят в избу, то спрашивают, слобудно ли Христу клониться. Хозяева отвечают, что слобудно-слобудно и дети колядуют,

– объясняет Мария.

У гуцулов выражение "слобудно-слобудно" означает разрешение. То есть колядники спрашивают, можно ли поколядовать и им отвечают, что можно.

Также никто не ложится спать пока не придет старая коляда, то есть Рождество. Люди собираются группами и ходят к каждой семье колядовать. В то же время дом никто не закрывает. Как говорит Мария Чорий, когда-то колядовали преимущественно старшие. Но теперь и молодежь собирается.

Раховские бетлегемоши похожи на вертеп

Бетлегемошами гуцулы в Рахове называют колядников, которые одеты в разные костюмы. Они ходят, чтобы разыгрывать рождественское театрализованное действо.

Колядуют на Сочельник, тогда на Рождество идут в церковь, чтобы заколядовать. Все, что люди им дали в Сочельник, отдают на церковь. Но черти стоят на улице, внутрь заходят цари, ангелы, пастухи и все остальные,

– говорит Чорий.

В бетлегемоше идут только парни. На поясе букса наподобие коробки, чтобы в нее бросали деньги, иначе на улице не отстанут.

Вместе с тем незамужние девушки в Рахове как идут колядовать, то платки накидывают на плечи, а замужние – завязывают.

Интересно Самые теплые новинки и уютная классика: подборка книг для новогодне-рождественских праздников

Рождество в Космаче в Ивано-Франковской области

К праздникам в этом регионе когда-то готовились еще с осени, а не за неделю или две. Гуцулы, как дожинали ниву, а на ней сеяли рожь, или пшеницу, то оставляли сноп. Тогда два мальчика на куске белого полотна несли тот сноп с поля в дом.

Житель Космача Дмитрий Пожоджук вспоминает такой обычай еще в своем детстве.

Сноп не назывался дидухом, а просто дедом. Как парням кто-то встречался на дороге, то они обязательно кланялись встречному и молвили: "Благословите чудо усатое, несем праздники в хату",

– говорит он.

Тогда, по словам гуцула, по всему Космачу расходилась новость, что к такому-то хозяину понесли праздники в дом. Это означало, что семья закончила жать. Сноп стоял в доме до Рождества, пока не наступало время исполнять ему роль дидуха.

Этот обычай, может, сохранился бы до сих пор, но, к сожалению, теперь не сеют ни рожь, ни пшеницу, потому что легче купить муку на базаре или в магазине,

– объясняет Пожоджук.

Сноп с поля должны были нести двое мальчиков на белом полотне / Фото Юрия Билака

"Украинское Рождество" праздничный проект сайта 24 канала о колоритных традициях нашего народа. Мы расскажем, как отмечают праздники этнические группы, военные, украинцы в оккупированном Крыму, за границей и даже в далекой Антарктиде. Вспомним, как "праздновали" во время советских репрессий и даже век назад.

Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.

Почему сноп должны были нести именно на белом полотне

По словам гуцула, могли нести и на вышитом рушнике, но важным было само полотно.

Когда хоронили своих родственников, то крест на кладбище украшали вышитым рушником. Он будто окутывал и накрывал умершего. Гуцулы верили, что сама душа возродится заново светлой и чистой, как полотно, чтобы снова оберегать свой род,

– говорит мужчина.

Также когда гуцулы уже садились к столу на Сочельник, то ставили на окно маленькую тарелочку, а в нее – обязательно кутью. Считали, что ночью придут души умерших и будут ее есть.

Сочельник в Космаче

Еще один общий, пожалуй, для всех регионов Украины ритуал – это молитва перед ужином. На Гуцульщине первым начинает газда (хозяин дома), а за ним и вся семья.

Гуцульская семья молится перед ужином / Фото Юрия Билака

Но интересно, что в молитве они просят допустить к столу те души, о которых никто не знает. Вспоминают пропавших без вести, замученных в московских тюрьмах, голодоморах, погибших в Чернобыле.

Тогда садятся к столу, на котором есть 12 постных блюд. Когда приготовили кутью, то ее надо набрать в мисочку. Тогда выйти на порог и закричать, или громко сказать: "Морозе, морозе, йди до нас кутю їсти. Як не йдеш у Різдві, бис не йшов у Петрі і не поморозив нам городину",

– говорит Пожоджук.

Гуцулы ужинают в вышиванках / Фото Юрия Билака

Особые гуцульские блюда на ужин

Бугаевое молоко. Дмитрий Пожоджук вспоминает, что когда-то пироги поливали бугаевым молоком, которое делали из конопли. Сейчас традиция отошла, потому что коноплю сеять запрещено.

Когда-то у всех была конопля, потому что из нее пряли и ткали полотно. Оставалось семя, его в макитре перетирали, как мак, и делалось молочко. Тогда, когда варили вареники с картошкой, то этим молочком поливали, будто соусом. Это было очень вкусно и оригинально,

– говорит гуцул.

Губы с буряками. Это вареные и мелко нарубленные грибы и свекла. Их заправляли льняным маслом и добавляли лук.

Блюда из рыбы. Из форели, которой было много в карпатских реках, варили студенец. Отдельно запекали рыбу и заквашивали селедку с луком.

На Сочельник гуцулы готовят традиционных 12 постных блюд / Фото Юрия Билака

Ужин надо отнести к родственникам

Дмитрий Пожоджук говорит, что космацкая хозяйка, когда выложит блюда на стол к ужину, то должна каждое положить в маленькую тарелку.

Сверху еду надо закрыть пленкой и положить красивый маковый калач или завиванец. Потом свечку и замотать в платок. В таком виде еду несут к родному человеку или к кому-то из семьи в дом. Тогда надо зажечь свечу и пригласить на ужин. После того как семья поблагодарит, хозяйка возвращается домой и тогда можно садиться к ужину,

– объясняет мужчина.

Хозяйка несет блюда перед ужином к родственникам / Фото Юрия Билака

По его словам, сейчас в Космаче снова популярно ставить тарелку тому, кого нет на ужине с семьей. Ведь многие не могут вырваться с заработков на праздники.

Зажженная смола создавала запах праздников

Издавна гуцулы наливали смолу в глиняный горшок и зажигали ее. Тогда обходили комнату посолонь. Верили, что таким образом удастся выкурить злых духов. Потом ходили по всем комнатам и повторяли ритуал.

От запаха смолы в доме была особая атмосфера / Фото Юрия Билака

Тогда заносили ту смолу, которая еще тлела, и ставили возле печи. Помню, что в доме все праздники был невероятный праздничный запах. Тогда начинали ходить колядники,

– говорит Пожоджук.

На Гуцульщине колядуют дом в дом. Не обходят и тех, где хозяева умерли или уехали на заработки. У гуцулов так заведено: неважно, бедный ты или богатый, но на Рождество надо всех уважить.

А в церковь на Рождество одевают традиционную гуцульскую одежду: кептарь, серду, вышиванку. К ужину также обязательно садятся в вышиванках. Праздники у нас очень ждут, прежде всего потому, что все съезжаются и сходятся,

– подытоживаетает Пожоджук.

На Гуцульщине раздается громкая коляда / Фото Юрия Билака

Карпатская магия окутывает Гуцульщину все три дня праздников. Там громко раздаются колядки, слышен смех и поздравления с наилучшими пожеланиями.