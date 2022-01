Как думаете, что случается дальше? Когда возле елки или на подоконнике счастливцы и счастливицы находят заботливо упакованные подарки.

Мы провели журналистское расследование и узнали, что Николай ежегодно устраивает себе путешествие по украинским книжным магазинам. Там он скупает новогодне-рождественские новинки.

Из тайных источников мы узнали, какими книгами в этом году заинтересовался Николай. Поэтому взяли и подготовили подборку зимних новинок от украинских издательств.

Заметьте! Прежде чем начинать читать что-то из подборки, рекомендуем сварить какао или чай и принести себе лакомство.

Зимние новинки от украинских издательств

"Поцелуй в Нью-Йорке"

Кэтрин Райдер

"Издательство Старого Льва"

Кто не мечтает о Рождестве в Нью-Йорке? Выпить горячий шоколад на Таймс-Сквер. Загадать желание у елки вблизи Рокфеллер-центра. Покататься на коньках в Центральном парке.

В то же время юная Шарлотт желает как можно быстрее сбежать из Нью-Йорка. Она хочет забыть о разрыве с парнем и насладиться классическим лондонским Рождеством в кругу родных.

Однако зимняя погода, отмененный рейс, а впоследствии и встреча с парнем по имени Энтони, которому тоже разбили сердце, вносят коррективы в планы Шарлот. Впереди Рождественская ночь и шанс изменить все к лучшему. Ни о каких счастливых финалах не говорится. Шарлотта должна побороться за свое счастливое начало.

Осторожно! Начинается метель, а желтые такси готовы везти своих пассажиров навстречу приключениям.

"Поцелуй в Нью-Йорке" / "Видавництво Старого Лева"

"Обмен на Рождество"

Мэгги Нокс

Издательство: "Книголав"

Что за праздники без сладкой душистой выпечки? А если книга пригласит вас в настоящий кондитерский мир?

Чарли и Касс Гудвины – близняшки. Они обе взаимно влюбились в кулинарное искусство. Чарли переехала в Лос-Анджелес и стала звездой шоу "Сладкое и Соленое". Тем временем Касс осталась в родном городке Старлайт Пик и руководит семейной пекарней.

Жизнь стремительно меняется за 12 дней до Рождества – в самый горячий период. Одна из сестер травмируется и теряет вкус и обоняние. Близняшка отправляется ей на помощь. Девушкам не остается других вариантов, кроме как обменяться местами.

За время, которое осталось до праздников, Чарли и Касс придется покататься на хороших американских горках жизни. Девушек ждут испытания, новые знакомства и даже чувства, которые падают, словно снег на голову.

"Обмен на Рождество" / "Книголав"

"Путешествие Голубой стрелы"

Джани Родари

Издательство: BOOKCHEF

В праздничную ночь волшебница летает над крышами и разносит детям игрушки из своей лавки. Можно было бы подумать, что эта леди – амбассадорка Николая. Но на самом деле за свои подарки волшебница хочет денег. Поэтому далеко не все дети получают в подарок желаемое.

Маленький Франческо торгует леденцами у кинотеатра. Мечтой мальчика стало прекрасное игрушечное влечение. Его волшебница выставила на витрину лавки. Однако денег у мальчика не хватило бы даже на игрушечный билет, не говоря уже о поезде.

Казалось бы, что может измениться? Но игрушки имеют сердце. Они садятся в "Голубую стрелу" и отправляются к детям, которые о них мечтают.

"Путешествие Голубой стрелы" / Bookopt

"Похитители снега"

Анастасия Никулина

Издательство: Vivat

Ричи – девять. И больше всего мальчик любит слушать истории, которые ему рассказывает дедушка. А старенький знает их так много, что на века хватит.

Он рассказывает внуку о черноборцах-воинах, которые противостоят огненным великанам. Вспоминает рождественских "пауков", защитников от темноты. А также рассказывает, что когда-то людям на радость наступали морозные и снежные зимы. Зато сейчас тоскливая морось влечет жизнь и веру в чудо.

В канун Рождества к Ричи и его дедушке приходит беда: старик оказывается на больничной койке. Тем временем Ричи решает спасти его.

Для этого достаточно лишь найти и угнать снег. Однако помочь Ричи в его беде могут только мифические чорноборці.

"Похитители снега" / Vivat

"Так или иначе"

Кара Мак-Довелл

Издательство: "Ранок"

Рождественские путешествия всегда вызывают приятное волнение. В то же время для Пейдж Коллинз праздничные каникулы стали настоящим испытанием. Вместо того, чтобы грызть имбирное печенье, девушка позволяет мыслям грызть себя. Потому что так страшно оплошать и выбрать "не то" решение.

Только от Пейдж зависит отправиться в Аризону с парнем, которого она любит, или провести каникулы в Нью-Йорке. На чашах весов: шанс выйти из френдзоны или счастливые мгновения в городе мечты.

Казалось бы, самое время вмешаться судьбе. Но в игру вдруг вступает скользкий пол. И Пейдж выпадает уникальный шанс.

"Так или иначе" / "Ранок"

"Ребенок севера"

Эдит Патту

Издательство: "Ранок"

У зимы резной сундук, полный сказок. Иногда она достает одну из них, и тогда за окном начинает падать снег.

Во время, когда те сказки еще только творились, Роуз отправляется в путешествие на спине белого медведя. Среди снегов и льда девушка должна отыскать замок. Именно там спрятаны ключи от настоящей судьбы Роуз.

На пути девушке придется встретить многих мифических героев и преодолеть ряд препятствий.

"Ребенок Севера" / "Ранок

Сборник "Кто творит Рождество"

Издательство: "Черные овцы"

Детская книжка, которая станет замечательным подарком для взрослых.

Из чего состоят зимние праздники? Из имбирного печенья и Медовщиков, которые продают в пекарне по соседству. Из уютных фильмов, которые непременно счастливо заканчиваются. Из "Рождественской песни" в подарочном издании. С Let it snow и Last Christmas по радио утром.

Каждую из этих праздничных радостей творят люди. Пекари, радиоведущие, писатели. Без них наши зимние дни потеряли бы так много красок. Поэтому самое время познакомиться поближе с рождественскими волшебниками.

"Кто творит Рождество" / Yakaboo

"Идеальное Рождество для собаки"

Брюс Кэмерон

Издательство: "Клуб Семейного Досуга"

Семья Госсов переживает не лучшие времена. Дедушка Сандер потерял жену. Мама семейства Джулиана мечтает продолжить работать адвокатшей. Однако вынуждена посвятить все свое время воспитанию детей и домашним хлопотам. Ее муж Гантер не видит света белого из-за работы. Дочь Элла находится в подростковом кризисе. А близнецы – Гаррет и Юэн – шокируют взрослых детскими выходками.

Однажды Элла возвращается домой со щенком. И в канун Рождества история семьи Госсов вдруг светлеет.

"Идеальное Рождество для собаки" / "Клуб Семейного Досуга"

"Рождественская свинка"

Джоан Ролинг

Издательство: "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"

Праздничная история от автора "Гарри Поттера".

Маленький Джек не представляет своей жизни без любимой игрушки – Галны Свинки. Или ГС, как ее называет малыш.

Однако как-то в Сочельник происходит страшное: ГС исчезает. А ночь перед Рождеством поражает невиданными чудесами: игрушки вокруг оживают. А самая новая игрушка в коллекции Джека – Рождественская Свинка – даже придумывает план. Вместе с Джеком они отправляются в путешествие в страну потерянных, чтобы спасти ГС.

"Рождественская свинка" / "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"​

"Рождество в "Капкейк кафе"

Дженни Колган

Издательство: "Родной язык"

Кажется, Исси Рэндал – основательница пекарни "Капкейк-кафе" наконец-то получила свой счастливый финал. Она влюблена и счастлива, а календарь оповещает о приближении любимой рождественской поры.

Но радость от снега, горячего шоколада и подарков омрачают внезапные препятствия. Остин – возлюбленный Исси – уезжает в командировку.

Декабрь – не лучшее время для отношений на расстоянии. Но Исси не теряет оптимизма и ждет свое рождественское чудо.



"Рождество в "Капкейк-кафе" / "Книгарня Є"

Классические книги из коллекции зимы

Праздничные выходные – лучшее время, чтобы наконец прочитать все "вкусные"новинки. Но рождественская атмосфера также возвращает нас к классике. Старинные рецепты, винтажные открытки, елочные игрушки с выцветшими красками, музыкальные шкатулки, любимые книги, которые хочется перечитывать еще и еще.

Самые уютные новогодне-рождественские книги

"Письма Рождественского Деда"

Дж. Р. Р. Толкин

Каждый год в Сочельник дети Толкина получали письмо от Рождественского Деда. Чудо как бонус к подарку.

Жизнь на Северном полюсе богата приключениями. Поэтому Рождественскому Деду всегда было что рассказать. Тем более, что главным помощником у него был Белый Медведь.

С 1920 года Толкин каждый год дарил детям новую историю. Со временем празднично-Северная Вселенная расширилась. В письмах поселились эльфы, гномы, снежные люди и даже пещерные медведи.

"Письма Рождественского Деда" / "Факел"

"Хроники Нарнии. Лев, Белая ведьма и шкаф"

Клайв Стейплз Льюис

Путешествие в Нарнию может начаться в любом месте и в любое время. Маленькая Люси зашла в шкаф, а вышла среди заснеженного леса. Вокруг – ни души. Одинокий фонарь разгонял тени золотым сиянием.

Так Люси оказалась в волшебной и заколдованной стране Нарнии. Местным жителям под страхом смерти было запрещено праздновать Рождество.

В то же время праздник таки наступил в самый важный момент. А Санта Клаус принес в подарок меч. Началась великая битва. Новые короли и королевы взошли на престол. А может, Рождество все-таки вернулось в Нарнию навсегда?

"Хроники Нарнии. Лев, Белая ведьма и шкаф" / "КМ-Букс"

"Ночь перед Рождеством"

Николай Гоголь

В ночь перед Рождеством с неба украли Луну и звезды! Вокруг воцарилась такая темень, что и в гости к дьяку почтенные гости дойти не могли. Но празднованию это не помешало.

Пока ведьма со своим кавалером из ада творили убытки, кузнец Вакула признался в любви прекрасной Оксане. А наутро полетел к царице за башмачками.

Маленький спойлер: все закончилось счастливо и под звуки колядок.

"Ночь перед Рождеством" / "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"​

"Дары волхвов"

О. Генри

За окном – Рождественский Нью-Йорк. У молодой семейной пары – Джима и Деллы нет денег, чтобы устроить себе праздник мечты. В то же время они не могут оставить друг друга без подарков. Поэтому, желая осчастливить любимого человека, каждый расстается с собственной наибольшей материальной ценностью.

План Джима и Деллы, в конце концов, оказывается совершенно несовершенным. Подарки в то Рождество супругам не понадобились. Но уже более ста лет их история остается символом любви и настоящего праздничного чуда.

Потому что, в конце концов, самые ценные подарки не купишь в магазине.





"Дары волхвов" / Yakaboo

"Рождественская История"

Чарльз Диккенс

Скупердяй Скрудж даже не догадывается, каким испытанием станет для него праздничное время. Вместо того, чтобы наслаждаться рождественским теплом, мужчина всеми возможными дорогами обходит праздник.

Однако сперва дух покойного компаньона, а впоследствии визит трех духов навсегда меняют жизнь скупердяя. Скрудж сбрасывает с себя тьму и понурость и спасает собственное настоящее и будущее.

Потому что чтобы мир стал лучше, достаточно изменить одного человека-себя. "Рождественская история" Дикенса стала настоящим символом рождественской классики.

Первый тираж книги продали за считанные дни. С тех пор в каждой стране и каждом городе на витринах книжных магазинов встречают зиму свои экземпляры "Рождественской истории".

"Рождественская История" / Yakaboo