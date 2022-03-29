Без "денацификаций" и "демилитаризаций": Россия сняла первичные требования к Украине, – СМИ

Россия сняла свои требования к Украине, касающиеся денацификации, демилитаризации, а также статуса русского языка на территории Украины.

Об этом информирует издание The Financial Times со ссылкой на собственные источники, владеющие инсайдерскими данными по внутренней дискуссии. Поскольку переговоры продолжаются, информаторы остаются анонимными.

Читайте также Украинская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Россией

Россия может сменить риторику

Согласно информации, в рамках текущих переговоров о прекращении огня Россия больше не выдвигает Украине свои основные требования и готова разрешить Киеву присоединиться к ЕС, если он останется внеблоковым.

Проект документа о прекращении огня не содержит ни одного обсуждения трех первоначальных основных требований России – "денацификация", "демилитаризация" и правовой защиты русского языка в Украине.

Уступки со стороны России происходят из-за того, что ее наземное наступление, которое длится уже месяц, в значительной степени застопорилось в результате более ожесточенного сопротивления Украины, чем ожидалось, а также из-за оперативных недостатков России,

– сообщают источники.

В то же время как Украина, так и ее западные партнеры остаются скептически настроенными по поводу намерений Путина, опасаясь, что российский президент может использовать переговоры как дымовую завесу, чтобы пополнить свои истощенные силы и спланировать новое наступление.

в интервью росСМИ Владимир Зеленский отметил , что представители стран не обсуждают вопрос "денцификации и демилитаризации". Президент подчеркнул, что наша делегация не сядет за стол, если придется говорить об этих "совершенно непонятных вещах".

Также The Financial Times напоминает слова Давида Арахамии, главы фракции "Слуга народа" в ВР и члена переговорной группы Киева, ранее отметившего, что стороны близки к договоренности о гарантиях безопасности и вступлении Украины в ЕС, но призывает быть осторожными относительно перспектив прорыва.

Может заинтересовать – Солонтай о переговорах в Стамбуле: