Мужчина преподавал английский язык по британской программе и жил с семьей в провинции Газни. Когда "Талибан" захватил населенный пункт, то семья решила бежать.

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В Газни остались отец и дед бывшего учителя. Им не хватило места в такси.

Семья надеется на помощь посольства

Сейчас беглецы арендуют дом и прячутся в подвале. По словам мужчины, арендная плата стоит в 10 раз больше чем обычно, поскольку люди едут в Кабул, чтобы бежать из Афганистана.

"Мы прячемся в подвале арендованного дома и надеемся получить известие от посольства Великобритании. Мы слышали, что международные войска в аэропорту эвакуировали людей, которым повезло, и то и дело слышим стрельбу", – рассказал мужчина.

Он не может с семьей позволить себе еду, потому что не работал в течение последних месяцев, а все сбережения потратил на то, чтобы сбежать.

Последние несколько дней мы держались только на хлебе и воде. Я понятия не имею, как мы выживем. Мы опустошены, пока ждем и слушаем звук пролетающих над нами самолетов. Молюсь и пытаюсь выжить для своей семьи,

– сказал мужчина.

По словам учителя, талибы могут убить его родных, поскольку считают "неверным остатком Великобритании и США". Кроме того, исламисты обвинили мужчину в шпионаже.

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