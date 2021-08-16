Чоловік викладав англійську мову за британською програмою та жив з родиною у провінції Газні. Коли "Талібан" захопив населений пункт, то сім'я вирішила втікати.
До теми Хто такі таліби та чому вони захопили Афганістан
У Газні залишилися батько та дід колишнього вчителя. Їм не вистачило місця у таксі.
Сім'я сподівається на допомогу посольства
Зараз втікачі орендують будинок і ховаються в підвалі. За словами чоловіка, орендна плата коштує у 10 разів більше ніж зазвичай, оскільки люди їдуть до Кабула, щоб втекти з Афганістану.
"Ми ховаємося в підвалі орендованого будинку і сподіваємося отримати звістку від посольства Великої Британії. Ми чули, що міжнародні війська в аеропорту евакуювали людей, яким пощастило, і раз у раз чуємо стрілянину", – розповів чоловік.
Він не може з сім'єю дозволити собі їжу, бо не працював протягом останніх місяців, а всі заощадження витратив на те, щоб утекти.
Останні кілька днів ми трималися тільки на хлібі та воді. Я поняття не маю, як ми виживемо. Ми спустошені, поки чекаємо і слухаємо звук літаків, що пролітають над нами. Молюся і намагаюся вижити для своєї сім'ї,
– сказав чоловік.
За словами вчителя, таліби можуть вбити його рідних, оскільки вважають "невірним залишком Великої Британії та США". Крім того, ісламісти звинуватили чоловіка у шпигунстві.
Захоплення Афганістану: останні новини
- Тисячі людей намагаються виїхати з аеропорту в Кабулі, який захопили таліби.
- З Кабулу намагаються евакуювати 90 українців.
- Сполучені Штати Америки відправлять до Афганістану тисячу військових.