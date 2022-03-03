Без газа, воды и крыши: ситуация на Донбассе после атак оккупантов

В течение суток подразделениями ГСЧС Донецкой и Луганской областей осуществлено 8 выездов на ликвидацию последствий боевых действий. В регионах ликвидировано 6 пожаров.

Как сообщает Министерство обороны Украины, Донбасс продолжает оставаться в критическом положении, однако работа спасателей продолжается.

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Так, согласно данным 3 марта, осуществлено 2 привлечения к оказанию помощи населению. В частности:

в населенном пункте Старобельск осуществлен развоз собственных пищевых продуктов населению, которое находится в укрытиях;

в населенном пункте Попасная проведен разбор жилых завалов под которыми находились люди. Спасены 2 ребенка, 1 мужчина получил травмы. Кроме того, обнаружено тело погибшей женщины.

По каким населенным пунктам были совершены вражеские атаки

В ведомстве передают, что:

повреждена крыша спортзала ОШ № 16 в населенном пункте Лисичанск;

в связи с прекращением электроснабжения, отсутствует водоснабжение в населенный пункт Карбонит и в направлении Золотое – Север. Без водоснабжения временно остается квартал Солнечный в населенном пункте Золотое (6500 абонентов);

в результате обстрела перекрыт засов газовой трубы диаметром 80 миллиметров;

в населенном пункте Боровеньки без газоснабжения осталось 209 абонентов;

поврежден газопровод детского сада №19 в населенном пункте Лисичанск;

в результате обстрелов населенного пункта Лисичанск в районе завода "Резиновых технических изделий" поврежден газопровод "Северодонецк – Лисичанск – Рубежное" диаметром 500 миллиметров. Газоснабжение переведено на резервные трубопроводы. Утечка газа ликвидирована;

в результате обстрела перекрыта задвижка газопровода высокого давления диаметром 150 миллиметров на выходе ГРС "Сиротное" Без газоснабжения остались населенные пункты Боровское, Вороново, Сиротино (в общей сложности 2529 абонентов);

эвакуировано 550 человек.

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