Без газа, воды и крыши: ситуация на Донбассе после атак оккупантов
3 марта 2022 , 21:00Читати новину українською
Источник:Министерство обороны Украины
В течение суток подразделениями ГСЧС Донецкой и Луганской областей осуществлено 8 выездов на ликвидацию последствий боевых действий. В регионах ликвидировано 6 пожаров.
Как сообщает Министерство обороны Украины, Донбасс продолжает оставаться в критическом положении, однако работа спасателей продолжается.
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Так, согласно данным 3 марта, осуществлено 2 привлечения к оказанию помощи населению. В частности:
- в населенном пункте Старобельск осуществлен развоз собственных пищевых продуктов населению, которое находится в укрытиях;
- в населенном пункте Попасная проведен разбор жилых завалов под которыми находились люди. Спасены 2 ребенка, 1 мужчина получил травмы. Кроме того, обнаружено тело погибшей женщины.
По каким населенным пунктам были совершены вражеские атаки
В ведомстве передают, что:
- повреждена крыша спортзала ОШ № 16 в населенном пункте Лисичанск;
- в связи с прекращением электроснабжения, отсутствует водоснабжение в населенный пункт Карбонит и в направлении Золотое – Север. Без водоснабжения временно остается квартал Солнечный в населенном пункте Золотое (6500 абонентов);
- в результате обстрела перекрыт засов газовой трубы диаметром 80 миллиметров;
- в населенном пункте Боровеньки без газоснабжения осталось 209 абонентов;
- поврежден газопровод детского сада №19 в населенном пункте Лисичанск;
- в результате обстрелов населенного пункта Лисичанск в районе завода "Резиновых технических изделий" поврежден газопровод "Северодонецк – Лисичанск – Рубежное" диаметром 500 миллиметров. Газоснабжение переведено на резервные трубопроводы. Утечка газа ликвидирована;
- в результате обстрела перекрыта задвижка газопровода высокого давления диаметром 150 миллиметров на выходе ГРС "Сиротное" Без газоснабжения остались населенные пункты Боровское, Вороново, Сиротино (в общей сложности 2529 абонентов);
- эвакуировано 550 человек.
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