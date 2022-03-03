Як повідомляє Міністерство оборони України, Донбас перебуває у критичному становищі: окупанти руйнують житлові приміщення, під завалами яких помирає мирне населення регіону.

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Так, згідно з даними 3 березня, здійснено 2 залучення до надання допомоги населенню. Зокрема:

у населеному пункті Старобільськ здійснено розвезення власних харчових продуктів населенню, яке знаходиться в укриттях;

у населеному пункті Попасна проведено розбір завалів житлових під якими знаходилися люди. Врятовано 2 дитини, 1 чоловік отримав травми. Крім того, виявлено тіло загиблої жінки.

У відомстві передають, що наразі:

пошкоджено дах спортзалу ЗОШ № 16 у населеному пункті Лисичанськ;

у зв’язку з припиненням електропостачання, відсутнє водопостачання до населеного пункту Карбоніт та у напрямку Золоте – Північ. Без водопостачання тимчасово залишається квартал Сонячний у населеному пункті Золоте (6500 абонентів);

внаслідок обстрілу перекрито засув газової труби діаметром 80 міліметрів;

у населеному пункті Боровеньки без газопостачання залишилось 209 абонентів;

пошкоджено газопровід дитячого садку №19 у населеному пункті Лисичанськ;

внаслідок обстрілів населеного пункту Лисичанськ в районі заводу "Гумових технічних виробів" пошкоджено газопровід "Сіверськодонецьк – Лисичанськ – Рубіжне" діаметром 500 міліметрів. Газопостачання переведено на резервні трубопроводи. Виток газу ліквідовано;

внаслідок обстрілу перекрито засувку газопроводу високого тиску діаметром 150 міліметрів на виході ГРС "Сиротне" Без газопостачання залишились населені пункти Борівське, Вороново, Сиротине (загалом 2529 абонентів);

евакуйовано 550 осіб.



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