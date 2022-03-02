Без иностранных фильмов: еще одна крупная компания приостановила свое сотрудничество с Россией

Циническая война России против Украины всколыхнула весь мир. Все больше компаний реагируют на данную ситуацию. В частности, в Universal заявили о приостановке показа своих фильмов в кинотеатрах России.

Среди картин, которые должны выйти в прокат в России – номинант на премию "Оскар" Белфаст", который снял Кеннет Брана.

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Россия остается без иностранных фильмов

Universal Pictures приостанавливает планируемые прокаты картин в кинотеатрах в России,

– говорится в заявлении компании.

Ранее о схожих решениях сообщили и другие компании из этого сектора. К примеру,

Компания The Walt Disney Company сообщила, что приостанавливает показ своих фильмов в России;

Компания Warner Bros. решила отложить премьеру фильма "Бэтмен",

Корпорация Sony Pictures поставит на паузу будущие релизы в России.

Также о решении приостановить прокат картин в Российской Федерации сообщила компания Paramount.

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