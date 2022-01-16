Без кассиров, секретарей и водителей: какие профессии отмирают в Украине

В 2022 году рынок труда продолжит активно меняться и трансформироваться. Эксперты уверены, что в первую очередь будут исчезать монопрофессии.

С чем это связано, какие профессии под угрозой исчезновения и к чему готовиться украинской молодежи, чтобы не остаться без работы – сайту 24 канала рассказали эксперты.

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Какие профессии исчезнут

Надежда Омельченко, вице-президент IT-Интегратор, объяснила, что согласно данным Всемирного экономического форума, в ближайшее время исчезнет несколько профессий.

В частности, речь идет о таких:

Развитие IT-технологий и автоматизация услуг приводит к тому, что спрос на специалистов указанных профессий идет на спад. Потому молодежи стоит учитывать это уже сегодня.

Водителей будут искать все меньше / Фото Pixabay

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Судьба монопрофессий

Антон Ванин, Recruitment Team Lead в BAKOTECH, уточнил, что также будут терять актуальность монопрофессии. Такие монолитные большие должности как классический маркетолог HR (который делает все), дизайнер (который делает все) и практически любой – все они будут распадаться на более мелкие кристаллы, а затем дополняться частицами других смежных профессий.

Например, все меньше HR будут заниматься кадрами в целом, перераспределяя внимание, допустим, на HR-бренд. Для этого понадобятся компетенции по различным аспектам маркетинга, пиара, погружения и понимания целей бизнеса и умение строить долгосрочные стратегии,

– добавил Ванин.

По словам специалиста, это означает, что более узкопрофильные специалисты больше не смогут единолично закрывать какой-то глобальный кластер. Однако есть и положительный момент – "каждая отдельная задача будет прорабатываться лучше и с более глубоким пониманием того, частью какого процесса она является, зачем это нужно и что будет дальше".

Антон Ванин отметил, что в итоге на смену старым профессиям придут новые, а главным отличием будет круг вопросов и проблем, которые будет закрывать этот специалист.

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