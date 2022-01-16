З чим це пов'язано, які професії під загрозою зникнення та до чого готуватися українській молоді, щоб не залишитися без роботи – сайту 24 каналу розповіли експерти.

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Які професії зникнуть

Надія Омельченко, віцепрезидентка ІТ-Інтегратор, пояснила, що згідно з даними Всесвітнього економічного форуму, найближчого часу зникне кілька професій.

Зокрема, йдеться про такі: касири, кур'єри, охоронці, водії, секретарі, фасувальники, банківські працівники.

Розвиток ІТ-технологій та автоматизація послуг призводить до того, що попит на спеціалістів зазначених професій йде на спад. Тому молоді варто зважати на це вже сьогодні.

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Доля монопрофесій

Антон Ванін, Recruitment Team Lead в BAKOTECH, уточнив, що також втрачатимуть актуальність монопрофесії. Такі монолітні великі посади як класичний маркетолог HR (який робить все), дизайнер (який робить все) та практично будь-хто – всі вони будуть розпадатися на дрібніші кристали, а потім доповнюватися уламками інших суміжних професій.

Наприклад, все менше HR будуть займатися кадрами загалом, перерозподіляючи увагу, припустимо, на HR-бренд. Для цього знадобляться компетенції з різних аспектів маркетингу, піару, занурення та розуміння цілей бізнесу та вміння будувати довгострокові стратегії,

– додав Ванін.

За словами фахівця, це означає, що більш вузькопрофільні фахівці більше не зможуть одноосібно закривати якийсь глобальний кластер. Однак є й позитивний момент – "кожне окреме завдання опрацьовуватиметься краще і з глибшим розумінням того, частиною якого процесу воно є, навіщо це потрібно і що буде далі".

Антон Ванін зазначив, що у результаті на зміну старим професіям прийдуть нові, а головною відмінністю буде коло питань та проблем, які закриватиме цей спеціаліст.

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