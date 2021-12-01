Без колебаний используем эти инструменты, – Белый дом тоже пригрозил Кремлю санкциями

В Белом доме заявили, что в контексте ситуации вокруг Украины готовы принять меры в отношении России. В частности, экономического и другого характера.

Соответствующее заявление озвучила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Об этом она заявила на брифинге 1 декабря.

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Вашингтон готов ввести секции против России

В частности, Псаки пояснила, что санкции могут ввести в ответ на недружественные шаги.

Что касается того, какими могут быть данные инструменты: с самого начала работы нашей администрации мы показывали, что мы готовы к использованию ряда инструментов, экономических и других, в ответ на враждебные действия России. Государственный секретарь (США Энтони Блинкен – 24 канал) сегодня (говорится об 1 декабря – 24 канал) ясно дал понять, что мы без колебаний будем использовать эти инструменты,

– объяснила пресс-секретарь.

Джен Псаки также добавила, что Штаты находятся в контакте с Россией "на ряде уровней". Однако объяснила, что пока нет объявления о разговоре Путина и Байдена.

Кратко о последнем заявлении Блинкена

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты могут ввести санкции против Москвы. В то же время подчеркнул, что страны НАТО готовы усилить присутствие на "восточном фланге".

Объяснил, что если Россия усилит агрессию против Украины, то НАТО будет вынуждено принимать соответствующие меры.

Блинкен добавил: "Если Россия в случае с Украиной продолжит идти по пути конфронтации, мы отреагируем решительно". Однако заверил, что будет лучше, если Киев и Москва все-таки урегулируют кризис. По его словам, могут помочь минские договоренности.

В противном случае США будут готовы и к сильным экономическим ограничительным мерам против России.