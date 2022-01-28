Без лекарств и в карцере: украинца Марченко этапировали в Забайкалье

Украинского политзаключенного Александра Марченко этапировали в колонию строгого режима в Улан-Удэ. Во время этапирования украинцу отказали в гормональных лекарствах, которые ему необходимы.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она отметила, что Россия продолжает нарушать права незаконно осужденных граждан Украины.

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Марченко отбывает наказание в Бурятии

Александру Марченко приходится отбывать наказание в колонии строгого режима №8 в Улан-Удэ. Во время этапирования украинец не получал гормональные лекарства, которые необходимы ему после удаления щитовидной железы. Из-за просьбы таки выдать ему препарат, Марченко бросили в карцер.

Этапирование Александра осуществлено в нарушение статей Уголовно-исполнительного кодекса России. Ведь несмотря на то, что Александр является гражданином Украины, его отправили отбывать наказание в отделенный район Забайкалья, где морозы достигают до 40 градусов ниже нуля,

– написала Денисова.

Адаптация организма происходит сложно

Адаптация организма к новому климату происходит сложно. У Александра нет теплой одежды и термобелья. Уже в колонии Марченко инфицировался коронавирусом, однако никакого лечения он не получает.

Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека Татьяны Москальковой, чтобы принять срочные меры для восстановления прав гражданина Украины. Также она призвала международное сообщество обратить внимание на то, что происходит с Марченко.

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Что известно о заключении Александра Марченко:

Марченко задержали в декабре 2018 года на территории оккупированной Донетчины.

Мужчина просто приехал выяснить судьбу своего авто, которое оставил на СТО.

В течение 2 месяцев украинца продержали в застенке "Изоляция". Под пытками мужчина признался в шпионаже.

Его приговорили к 10 годам заключения.

16 ноября 2021 года Верховный Суд России оставил без изменений приговор Марченко.

Текст публикации Людмилы Денисовой:

Россия продолжает нарушать права незаконно осужденных граждан Украины. Украинского политзаключенного Александра Марченко, незаконно приговоренного к 10 годам лишения свободы, этапировали в колонию строгого режима №8 российского города Улан-Удэ (Бурятия).

Своими незаконными действиями руководство исправительной колонии нарушает права Александра Марченко на жизнь, охрану здоровья и медицинскую помощь, закрепленные статьей 2 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, а также 22-м пунктом Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным советом ООН.