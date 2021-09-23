Без лишних глаз: почему Россия убирает наблюдателей ОБСЕ с Донбасса

С 1 октября Россия решила запретить наблюдателям Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе работать на своих пунктах пропуска. Говорится о тех, что граничат с оккупированными территориями.

Это делают несмотря на то, что возможности миссии и так свели к нулю. Под круглосуточным наблюдением на данный момент менее 1% от всей протяженности границы между Украиной и Россией.

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По словам представителя Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Сергея Гармаша, российские власти ограничили возможности передвижения.

Запрещали пользоваться биноклями, видеотехникой, фототехникой. То есть они должны были на слух определять количество поездов или вагонов, которые передвигались через границу. Сергей Гармаш Представитель Донецкой области в ТКГ

Даже несмотря на такие ограничения, представители миссии регулярно фиксировали нарушения. Так, например, в 2014 году они собственными глазами видели, как Россия перебрасывает свои войска на оккупированную территорию Донбасса. А еще – фиксировали перевозки более сотни так называемых "гуманитарных конвоев" Кремля.

Мы констатировали, что обстрелы происходят не только вечером, но и утром. Какая-то система отсутствует. В любой момент ты можешь стать жертвой ситуации. Эвия Дятковица Участница Международной мониторинговой миссии (Латвия)

Шантаж Кремля

Теперь ни увидеть, ни услышать, а следовательно и зафиксировать нарушения, представители миссии ОБСЕ не смогут. А это, по мнению специалистов, очередной шантаж со стороны Кремля.

"Они видят, что украинская сторона последний год начала использовать принципиальную и жесткую позицию в переговорном процессе и поэтому они хотят шантажировать", – считает политолог Владимир Фесенко.

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Как отметил политолог Олег Саакян, Россия пытается показать, что можно не только не выполнять "минск", но и фактически его демонтировать. Так она давит на Украину, чтобы она выполняла минские договоренности в российской интерпретации.

России это нужно было для того, чтобы замаскировать разницу между реальным количеством людей, которые с территории Украины вывезли на территорию России для голосования и тем, сколько они заявляют,

– рассказал Саакян.

Поэтому представители украинской подгруппы в ТКГ уже готовятся выдвинуть этот вопрос во время следующей встречи с представителями Кремля.

"Мы должны использовать другие международные площадки, показывая нашим партнерам истинное лицо России", – отметил Гармаш.

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Поэтому 30 сентября миссия ОБСЕ намерена вывезти свое оборудование с российской территории. В то же время в Министерстве иностранных дел отмечают, что будут продолжать работу вместе с партнерами, чтобы заставить Россию выполнять взятые на себя обязательства.

Но как показывает практика, Кремль пытается любым способом скрыть все свои нарушения. Поэтому с 1 октября поставки на оккупированные территории оружия, боеприпасов и своих наемников будут окончательно беспрепятственными.