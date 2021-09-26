Без очевидного победителя: в Германии обнародовали результаты экзит-полов

В Германии 26 сентября выбирали новый состав Бундестага. Согласно результатам экзит-полов, примерно одинаковый результат в ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии. Обе политсилы набрали примерно по 25% голосов.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Infratest dimap. На третьем месте среди симпатий избирателей "Союз-90/Зеленые". Результат партии – 15% голосов.

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В ХДС/ХСС и социал-демократов – по 25%

Похожие результаты и в тех политсил, которые заняли четвертую и пятую позицию. "Альтернатива для Германии" и Свободная демократическая партия получили по 11% голосов избирателей. Вероятно, удастся проскочить в Бундестаг и Левой партии с результатом 5%.



Результаты экзит-пола в Германии / Картинки Infratest dimap

Между тем, согласно экзит-полу телеканала ZDF, победу одерживают таки социал-демократы с 26% голосов, партия ХДС/ХСС получает на 2% меньше.

"Зеленые" – 14,5%;

"Свободные демократы" – 12%;

"Альтернатива для Германии" – 10%;

"Левая партия" – 5%.

Меркель не выдвигала свою кандидатуру на выборах

Отметим, что действующая канцлер Ангела Меркель не выдвигала свою кандидатуру на выборах. ХДС/ХСС ведет на выборы Армин Лашет. Он уже успел оконфузиться на голосовании 26 сентября.

Политик составил бюллетень так, что было видно, за кого он проголосовал. Однако, заверил федеральный офицер, отменять голос Лашета не будут.

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