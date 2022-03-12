Без окон, без дверей: Rehau не будет продолжать деятельность в России

12 марта 2022 , 10:09
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Источник:

Rehau

Крупные мировые компании и бренды прекращают деятельность в России из-за санкций, введенных на фоне нападения на Украину. С каждым днем этот список увеличивается.

На днях о прекращении деятельности на территории страны-агрессорки заявил немецкий производитель оконного профиля, водяного пола и труб отопления Rehau.

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Rehau прекращает работу в России

Мы с шоком и большой обеспокоенностью видим развитие кризиса и страдания людей в Украине… Мы решительно осуждаем нападение на Украину и ее народ. Это война против человечества, свободы всех нас и мира в Европе,
– подчеркнули в компании.

Так, Rehau решила приостановить деятельность в России и Белоруссии до дальнейшего сообщения.

Кроме того, в компании заявили, что в приоритете – безопасность коллег и их семей в Украине и выезжающих за пределы страны. Поэтому они оказывают помощь на разных уровнях:

  • Через фонд экстренной помощи "Семья для семьи", которому компания выделила сумму для предоставления неотложной помощи, а также для дальнейшей поддержки реконструкции.
  • Через кризисную группу, которая координирует поддержку команды в Украине, а также людей, что убегают. 
  • Через учетную запись, созданную для пожертвований от 20 000 сотрудников Rehau по всему миру.

Какие еще компании покинули российский рынок

  • Starbucks закрывает кафе.
  • McDonald's закрывает все свои 850 ресторанов.
  • KFC и Pizza Hut прекращают инвестиции и развитие, но рестораны пока работают.
  • Присоединились Mars, Sony и Hugo Boss.
  • PepsiCo заявила о прекращении сотрудничества с российским сегментом.
  • К бойкоту российского рынка присоединилась и Coca-Cola, которая раньше заявляла, что не будет прекращать сотрудничество с Россией.
  • Netflix разослал российским пользователям письма об аннуляции подписок.
  • Глянцевые журналы GQ, Vogue, Tatler, Glamour, AD прекращают деятельность.
  • L'Oreal закрывает магазины.
  • Lamborghini останавливает деятельность.
  • Ferrari отказывается производить машины для России.
  • Mitsubishi Electric не будет поставлять свою продукцию на рынок страны-агрессора.
  • Cropp, House Brand, Helly Hansen и Sinsay закрывают онлайн-магазины.
  • Производитель шин Continental останавливает бизнес в России.
  • Американская компания Brown-Forman, известная как владелица бренда виски Jack Daniel's и водки Finlandia, тоже покинула Россию.
  • В BlaBlaCar сообщили, что "приостанавливают развитие бизнеса на территории России".
  • Компания по продажам здорового питания Herbalife также прекращает работу в стране-агрессоре.

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Автор: Марта Касіянчук