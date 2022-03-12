Без окон, без дверей: Rehau не будет продолжать деятельность в России

Крупные мировые компании и бренды прекращают деятельность в России из-за санкций, введенных на фоне нападения на Украину. С каждым днем этот список увеличивается.

На днях о прекращении деятельности на территории страны-агрессорки заявил немецкий производитель оконного профиля, водяного пола и труб отопления Rehau.

Читайте также Что происходит в России из-за ее нападения на Украину

Rehau прекращает работу в России

Мы с шоком и большой обеспокоенностью видим развитие кризиса и страдания людей в Украине… Мы решительно осуждаем нападение на Украину и ее народ. Это война против человечества, свободы всех нас и мира в Европе,

– подчеркнули в компании.

Так, Rehau решила приостановить деятельность в России и Белоруссии до дальнейшего сообщения.

Кроме того, в компании заявили, что в приоритете – безопасность коллег и их семей в Украине и выезжающих за пределы страны. Поэтому они оказывают помощь на разных уровнях:

Через фонд экстренной помощи "Семья для семьи", которому компания выделила сумму для предоставления неотложной помощи, а также для дальнейшей поддержки реконструкции.

Через кризисную группу, которая координирует поддержку команды в Украине, а также людей, что убегают.

Через учетную запись, созданную для пожертвований от 20 000 сотрудников Rehau по всему миру.

Какие еще компании покинули российский рынок

Starbucks закрывает кафе.

закрывает кафе. McDonald's закрывает все свои 850 ресторанов.

закрывает все свои 850 ресторанов. KFC и Pizza Hut прекращают инвестиции и развитие, но рестораны пока работают.

и прекращают инвестиции и развитие, но рестораны пока работают. Присоединились Mars , Sony и Hugo Boss .

, и . PepsiCo заявила о прекращении сотрудничества с российским сегментом.

заявила о прекращении сотрудничества с российским сегментом. К бойкоту российского рынка присоединилась и Coca-Cola , которая раньше заявляла, что не будет прекращать сотрудничество с Россией.

, которая раньше заявляла, что не будет прекращать сотрудничество с Россией. Netflix разослал российским пользователям письма об аннуляции подписок.

разослал российским пользователям письма об аннуляции подписок. Глянцевые журналы GQ , Vogue , Tatler , Glamour , AD прекращают деятельность.

, , , , прекращают деятельность. L'Oreal закрывает магазины.

закрывает магазины. Lamborghini останавливает деятельность.

останавливает деятельность. Ferrari отказывается производить машины для России.

отказывается производить машины для России. Mitsubishi Electric не будет поставлять свою продукцию на рынок страны-агрессора.

не будет поставлять свою продукцию на рынок страны-агрессора. Cropp , House Brand , Helly Hansen и Sinsay закрывают онлайн-магазины.

, , и закрывают онлайн-магазины. Производитель шин Continental останавливает бизнес в России.

останавливает бизнес в России. Американская компания Brown-Forman , известная как владелица бренда виски Jack Daniel's и водки Finlandia, тоже покинула Россию.

, известная как владелица бренда виски Jack Daniel's и водки Finlandia, тоже покинула Россию. В BlaBlaCar сообщили, что "приостанавливают развитие бизнеса на территории России".

сообщили, что "приостанавливают развитие бизнеса на территории России". Компания по продажам здорового питания Herbalife также прекращает работу в стране-агрессоре.

Может заинтересовать – Украина против России: как давно идет военное противостояние "братских" народов: смотрите видео