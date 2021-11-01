Без права на защиту: Bayraktar показал, кто на самом деле нам союзник

Несколько дней назад украинские воины по приказу высшего военного руководства впервые использовали ударный беспилотник типа Bayraktar. Крещение огнем приобретенный у Турции беспилотный аппарат прошел вполне успешно. Вот только сам факт использования этого продукта турецкого ВПК насторожил наших западных партнеров. Далее читайте на украинском.

Сама їхня реакція є прозорим натяком на статус Франції та Німеччини у процедурі донбасського врегулювання.

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Злочин і кара

Головнокомандувач наших збройних сил Валерій Залужний змушений був вдатися до рішучих дій у відповідь на артобстіл росіянами наших позицій у Гранітному. Як ми мали змогу бачити пізніше на кадрах з відеозвіту, що демонстрував причину нашої жорсткої відповіді окупантам, російсько-сепаратистькі війська застосували проти нас артилерію.

Присутність артилерійських розрахунків в тій місцевості, звідки вівся вогонь по наших позиціях з боку гібридних сил РФ, суворо заборонена, згідно з текстом опальних "Мінських угод". Однак, Москва давно діє, інтерпретуючи цей комплекс заходів з деескалації напруження на свій розсуд. Такою позицією агресор вже нікого не дивує.

Черговим підтвердженням цього стали слова речника адміністрації господаря Кремля. Пан Пєсков, вдавано непокоячись з приводу успішно виконаного безпілотником бойового завдання, вже, традиційно для себе, сказав, що таке жорстке придушення вогневої точки сепаратистів є небезпечним. Небезпека його полягає, на думку офіційної Москви, в тому, що ця ситуація, за умови її повторення, зі значною імовірністю потягне за собою неминуче загострення ситуації.

На російському пропагандистському тв, як і зазвичай за таких обставин буває, пішли значно далі і запропонували збивати бойові літальні апарати. Автором цього радикального заклику став вже добре знайомий нам дует у складі Скабєєвої та її чоловіка Попова.

Нічого особливого в такій гострій реакції російських імперців зовсім немає. Дивно тільки, що їхню вдавану стурбованість, в дещо м'якшій формі, повторили в унісон Берлін і Париж.

Не все те золото, що блищить

Від імені німецької влади застосування нами ударного дрона прокоментувала посадовиця тамтешнього зовнішньополітичного відомства фрау Андреа Зассе. Вона наголосила у своєму коментарі, що у зоні військового конфлікту використовувати будь-які дрони мають право лише емісари від ОБСЄ. Задіювання таких одиниць авіації сторонами протистояння, з точки зору німецького уряду, є неприпустимим.

На цей відверто несправедливий випад Берліна невдовзі резонно відповів наш посол у Німеччині. Андрій Мельник нагадав німцям що Україна всього лиш адекватно відповідає на агресивні дії ворога.

Пану Мельнику також слід було нагадати німецьким політикам, що Мінські домовленості, підписані в тому числі й недавньою канцлеркою Меркель, містять положення про заборону використання артилерійських установок у зоні збройного протистояння Києва і Москви. І що саме остання вже привчила міжнародну спільноту до своїх протиправних дій в контексті цього пункту укладеного документу. Який, до речі, підписанй знов таки пані Меркель, як однією з уповноважених осіб в рамках мирного процесу започаткованого ще 2014-го.

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Ще більш дивною ситуація постає з урахуванням слів глави міноборони ФРН про необхідність колективному Заходу показати на ділі чого вартуватиме подальша російська агресія для самої Москви. Іншими словами, час нам уже врешті брязнути зброєю, симетрично відповівши в такий спосіб Кремлю.

В цьому моменті з'являються ознаки подвійних стандартів. Країнам, котрі давно вже стали західними не тільки географічно, але й на рівні ціннісному та політичному захищатися можна і навіть треба, а нам із вами ні. Хоча ми уже як мінімум ціннісно схожі на західну демократію, та ще й виступаємо в ролі щита західної цивілізації від агресивних збройних зазіхань РФ.

Французи, фактично слово в слово повторивши меседж своїх німецьких колег, зробили акцент на власному глибокому занепокоєнні прецедентом застосування безпілотника. Аргументуючи свою незгоду зі станом справ, вони послалися на домовленість, що набрала чинності 27-го липня цьогоріч.

Вочевидь, французькі колеги забули, що згадувати про регулярні порушення договорів доцільніше скоріше озираючись на дії росіян, як зачинателів війни. Не варто й говорити, що саме невиконання російською стороною раніше узгоджених і підписаних Путіним документів, як ніщо інше примушує українців раніше чи пізніше вживати заходів аби угамувати завойовницькі пориви Москви.

Беручи до уваги свіжу підозрілу риторику Берліна і Парижа, на додачу до їхнього активного спротиву ідеї відмови від російської газової голки під назвою "Північний Потік-2", наших французьких та берлінських союзників можна без мук совісті від нині офіційно назвати гібридними.

Тому тут постає питання про активніше залучення США до перемовин щодо миру та деокупації Донбасу. Додатковим аргументом на користь втілення цієї далеко не нової ідеї слугують нещодавні заклики Пентагону до своїх європейських соратників зняти обмеження на постачання військової допомоги Києву.

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Які висновки

Перший висновок: потрібно починати предметну розмову стосовно інтеграції Вашингтона до врегулювання конфлікту.

Висновок другий: участь Берліна треба призупинити до завершення циклу передачі влади від Меркель своєму наступнику Шольцу. І тільки тоді, з оновленим складом перемовників, можна говорити про відновлення балансу сил. Сил, які діятимуть в інтересах України, як країни-жертви інтервенції.

Разом з тим, нам цей випадок демонструє нам усім, що передовсім варто виходити лише з міркувань власної національної безпеки. Не орієнтуючись занадто сильно на спроби окремих країн займатися політикою умиротворення агресора. Яка, як ми вже мали змогу пересвідчитися спираючись на досвід Другої Світової війни, позбавлена сенсу.