Без пульса и дыхания: на Полтавщине подросток отравился алкоголем

В селе Водяная Балка Диканьского поселкового совета, что на Полтавщине, алкоголем отравился 15-летний юноша. Полицейские уже не прослушивали у него ни пульса, ни дыхания.

Трагический случай произошел 14 октября ориентировочно в 22 часа. В полиции сообщили, что в этот день отмечали день села.

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На Полтавщине алкоголем отравился 15-летний юноша

Диспетчер скорой сообщил в полицию, что несовершеннолетний отравился алкоголем. Известно, что к медикам позвонили из дома парня.

Ближайшими к адресу проживания юноши оказались участковый офицер полиции Максим Макаренко и помощник дежурного Дмитрий Колесник. Именно они и прибыли спасать парня.

На момент прибытия полицейских у юноши уже не прослушивались пульс и дыхание… После сердечно-легочной реанимации им удалось восстановить дыхание и сердцебиение у юноши,

– рассказали в полиции.

Впоследствии парня в сознании, однако в тяжелом состоянии, доставили в больницу. Сейчас он под наблюдением врачей.

В полиции сообщили, что работники ювенальной превенции устанавливают обстоятельства отравления несовершеннолетнего. По результатам проверки будут приняты соответствующие правовые решения.

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