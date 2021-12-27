Без санкций против "Северного потока-2": Байден подписал оборонный бюджет на 2022 год
27 декабря 2021 , 19:37Читати новину українською
Источник:The White House
Джо Байден в понедельник, 27 декабря, подписал оборонный бюджет на 2022 год. В него заложено 768 миллиардов долларов, а помощь Украине составила 300 миллионов долларов.
Пресс-служба Белого дома сообщила, что в бюджете предусмотрены финансы на сдерживание России. В то же время санкций против скандального "Северного потока-2" там нет. Однако документ предусматривает выделение Украине 300 миллионов долларов военной помощи.
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В Белом доме сообщили, что в целом деньги из бюджета потратят на программы по:
- обороне;
- военному строительству;
- энергетической безопасности;
- в сфере разведки.
Закон определяет повышение базовой заработной платы военнослужащих и другие полномочия, касающиеся Вооруженных сил США.
Заявления Госдепа
- В декабре 2021 года Госдеп сообщил, что США провели переговоры с новоизбранным правительством Германии. Темой стал газопровод "Северный поток-2".
- Германия заверила Штаты, что поддержит Украину в случае новой российской агрессии. В частности, как вариант рассматривают остановку газопровода.
- Между тем сертификация газопровода пока остановлена. Страна-агрессор должна провести реорганизацию в соответствии с немецким законодательством.
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