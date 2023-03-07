Справка от психиатра и невролога уже не нужна: кого готов набирать ЧВК "Вагнера"
Из некогда влиятельного человека в России Евгений Пригожин превратился в крысу, загнанную в тупик. Он изо всех сил пытается завербовать в свой ПИК кого-либо, чтобы он окончательно не исчез.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал российский оппозиционный журналист Майкл Наки. Лидер вагнеровцев не устанавливает никаких критериев для отбора, в том числе и состояния психического здоровья.
Смотрите также Почему Пригожин попал в немилость Путина: политтехнолог назвал главную причину
В одной из групп ЧВК "Вагнера" в социальных сетях разместили сообщения, что теперь для поступления на службу к ним не нужны справки от психиатра и нарколога, а также флюорограмма.
Журналист издания The Moscow Times под видом одного из добровольцев позвонил по телефону на горячую линию ПВК и сообщил, что ранее лечился в психоневрологическом диспансере. Ему не было отказано в приеме на службу, а наоборот попросили провести самостоятельный анализ на соответствие критериям. Если же по оценке все нормально, то его буду ждать.
Вербует кого угодно
По словам Наки, сейчас у Пригожина гигантские проблемы. Потому что он попытался проглотить кусок, который ему не по зубам, говорится и о Бахмуте, и о его политических устремлениях.
В настоящее время ЧВК "Вагнера" близка к исчезновению, ведь заключенных вербовать им запретили, этим теперь занимается минобороны. Итак, Пригожину крайне необходимо где-нибудь находить новых людей.
Глава вагнеровцев истерически ищет разные пути для пополнения своей ЧВК. Наки сообщил, что его объявления раздаются на некоторых российских радиостанциях, в частности, как ни парадоксально, на станции Love radio. География рекрутирования не ограничивается Россией, Наки получал сообщения о попытках вербовать людей в Таджикистане.
Он ищет кого угодно, с какими-либо проблемами, это для него не важно. Ему нужна живая сила, ведь после 8-10-месячных штурмов Бахмута от вагнеровцев практически ничего не осталось,
– добавил говорящий.
В России хаос: смотреть видео
Все вагнеровцы – преступники
Наки отметил, что ЧВК "Вагнера" является незаконным вооруженным формированием, на которое не будет действовать конвенция, что они только выполняли приказы. Все участники этой группировки – это преступники, независимо от их действий, потому что они не комбатанты.
Более того, даже справка о психическом заболевании не спасет таких людей.
Заведения, занимающиеся теми, кто имеет психическое отклонение, в России чаще бывают даже хуже тюрьм общего типа,
– подчеркнул оппозиционер.
Пригожин оказался в безвыходной ситуации
- На днях Евгений Пригожин заявил, что его наемники из ЧВК "Вагнера" могут отойти от Бахмута вплоть до российских границ. Такое поведение главы ЧВК "Вагнера" свидетельствует, что свои проблемы он не смог решить аппаратным путем.
- Вожак вагнеровцев придумал, где можно найти замену зэкам. По данным Института по изучению войны, ЧВК "Вагнер" открыли по меньшей мере 3 рекрутинговых центра, базирующихся на базе российских спортивных клубов.
- Вагнеровцы агитируют российских старшеклассников вступать в ЧВК. Наемники не скрывают то, что они зеки и собирают анкеты выпускников школ, чтобы их завербовать