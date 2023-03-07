Справка от психиатра и невролога уже не нужна: кого готов набирать ЧВК "Вагнера"

Из некогда влиятельного человека в России Евгений Пригожин превратился в крысу, загнанную в тупик. Он изо всех сил пытается завербовать в свой ПИК кого-либо, чтобы он окончательно не исчез.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал российский оппозиционный журналист Майкл Наки. Лидер вагнеровцев не устанавливает никаких критериев для отбора, в том числе и состояния психического здоровья.

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В одной из групп ЧВК "Вагнера" в социальных сетях разместили сообщения, что теперь для поступления на службу к ним не нужны справки от психиатра и нарколога, а также флюорограмма.

Журналист издания The Moscow Times под видом одного из добровольцев позвонил по телефону на горячую линию ПВК и сообщил, что ранее лечился в психоневрологическом диспансере. Ему не было отказано в приеме на службу, а наоборот попросили провести самостоятельный анализ на соответствие критериям. Если же по оценке все нормально, то его буду ждать.

Вербует кого угодно

По словам Наки, сейчас у Пригожина гигантские проблемы. Потому что он попытался проглотить кусок, который ему не по зубам, говорится и о Бахмуте, и о его политических устремлениях.

В настоящее время ЧВК "Вагнера" близка к исчезновению, ведь заключенных вербовать им запретили, этим теперь занимается минобороны. Итак, Пригожину крайне необходимо где-нибудь находить новых людей.

Глава вагнеровцев истерически ищет разные пути для пополнения своей ЧВК. Наки сообщил, что его объявления раздаются на некоторых российских радиостанциях, в частности, как ни парадоксально, на станции Love radio. География рекрутирования не ограничивается Россией, Наки получал сообщения о попытках вербовать людей в Таджикистане.

Он ищет кого угодно, с какими-либо проблемами, это для него не важно. Ему нужна живая сила, ведь после 8-10-месячных штурмов Бахмута от вагнеровцев практически ничего не осталось,

– добавил говорящий.

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Все вагнеровцы – преступники

Наки отметил, что ЧВК "Вагнера" является незаконным вооруженным формированием, на которое не будет действовать конвенция, что они только выполняли приказы. Все участники этой группировки – это преступники, независимо от их действий, потому что они не комбатанты.

Более того, даже справка о психическом заболевании не спасет таких людей.

Заведения, занимающиеся теми, кто имеет психическое отклонение, в России чаще бывают даже хуже тюрьм общего типа,

– подчеркнул оппозиционер.

Пригожин оказался в безвыходной ситуации