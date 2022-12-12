И без света хорошо видим, куда стрелять и что освобождать, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский предупредил, что тактика оккупантов не изменилась. Они надеются на блекауты. Однако это не остановит контрнаступления ВСУ.

Украинцы должны отдавать себе отчет, что Россия не отказалась от этой своей тактики террора. Об этом президент сказал в вечернем обращении.

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Он отметил, что отсутствие массированных ракетных ударов говорит лишь о том, что враг готовится к ним и может ударить в любое время.

Хотя очевидно, что и без света мы хорошо знаем, куда стрелять и что увольнять, Россия все равно надеется на блекауты. Это последняя надежда террористов,

– подчеркнул глава государства.

Нужно быть начеку

Зеленский добавил, что ракеты у России еще есть. Потому нужно воспринимать серьезно все предупреждения от украинского военного командования, от Воздушных сил. Необходимо учитывать сигналы воздушной тревоги.

Должны быть готовы к любым враждебным намерениям. Президент подытожил, что сделаем все, чтобы пройти эту зиму.

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Сколько массированных атак может осуществить Россия

В разведке отметили, что во время массированного ракетного удара Россия выпустила до 100 ракет в несколько минут, они одновременно летели со всех сторон.

Несмотря на массированные обстрелы с октября, Россия еще оставила ракеты на три-пять масштабных ракетных ударов.