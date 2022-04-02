Без украинцев Вторая Мировая для СССР закончилась бы в 1941 году

Первая мировая война – война украинцев. Украинцев мобилизовали в очень больших количествах. И фактически то, что Россию не разгромили сразу же в Первой мировой войне, – это заслуга, в том числе и украинцев.

Утраченная сердцевина российской армии

А потом – Вторая мировая война. Это вообще отдельная история. Примерно 7 миллионов украинцев участвовали в войне. Это минимум. Половина из них погибли. 2000 Героев Советского Союза. В том числе – и мой двоюродный дедушка.

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То есть огромное количество украинцев не дали закончить вторую мировую немецкими танками где-то в Татарском проливе на Дальнем Востоке. Без Украины, без 7 миллионов украинцев на фронтах, ясно, что война закончилась бы возможно в 1941-м, возможно в 1942-м году полным поражением Советского Союза.

Мы очень хорошо понимаем, что этот пиетет европейцев перед российской армией, который выветривается сейчас, который выветривался после Финской кампании, который совершенно очевидно был надутым, пиарным, он был создан в значительной степени (там, где есть какая-то опора на фактический материал) благодаря усилиям украинцев, которые, собственно, эту русскую армию на каком-то этапе спасали.

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Но сейчас все по-другому. Россия атаковала Украину напрямую – это очевидно для всех украинцев. То есть она – прямой враг. И что мы видим? Что при любых прямых столкновениях Россия терпит поражение от украинцев. Где-то на поле боя происходят столкновения, россияне бегут, оставляют технику, она сожжена, россияне сдаются в плен довольно массово. Несмотря на всевозможные запугивания, фантазии российских телеканалов, военную пропаганду. То есть сдаются.

И все это происходит в столкновениях с украинцами, которые когда-то помогали московитам выигрывать их войны. Но эти войны все были на пользу не украинцев, а в пользу россиян.

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