Втрачене осердя російської армії

А потім – Друга світова війна. Це взагалі окрема історія. Приблизно 7 мільйонів українців брали участь у війні. Це щонайменше. Половина із них загинули. 2000 Героїв Радянського Союзу. У тому числі – і мій двоюрідний дідусь.

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Тобто величезна кількість українців не дали закінчити Другу світову німецькими танками десь у Татарській протоці на Далекому Сході. Без України, без 7 мільйонів українців на фронтах, ясно, що війна закінчилася б можливо 1941-го, можливо 1942-го року повною поразкою Радянського Союзу.

Ми дуже добре розуміємо, що цей піетет європейців перед російською армією, який вивітрюється зараз, який вивітрювався після Фінської кампанії, який абсолютно очевидно був надутим, піарним, він був створений значною мірою (там, де є якась опора на фактичний матеріал ) завдяки українцям, зусиллям українців, які, власне, цю російську армію на якомусь етапі рятували.

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Але зараз усе по-іншому. Росія атакувала Україну безпосередньо – це очевидно для всіх українців. Тобто вона – прямий ворог. І що ми бачимо? Що за будь-яких прямих зіткнень Росія зазнає поразки від українців. Десь на полі бою відбуваються зіткнення, росіяни втікають, залишають техніку, вона спалена, росіяни здаються в полон досить масово. Незважаючи на всілякі залякування, фантазії російських телеканалів, військову пропаганду. Тобто здаються.

І все це відбувається у сутичках із українцями, які колись допомагали московитам вигравати їхні війни. Але ці війни всі були на користь не українців, а на користь московитів.

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