Урожайний день для ЗСУ

Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об'єднаних сил, протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам.

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Зокрема, українські захисники знищили 3 танки, 2 БТР та 2 одиниці автомобільної техніки, а також 2 артилерійські системи противника.

Днями на Попаснянському напрямку, за даними громадської ініціативи "Права справа", ЗСУ нанесли вогневе ураження по місцях скупчення окупантів. Йдеться про окуповане місто Первомайськ, територію колишнього ПТУ №39, яку наразі перетворено на логістичну базу окупаційних військ. Причому відомо про втрати і серед особового складу ворога (за різними оцінками – до 50 осіб), і передусім важкої бронетехніки.

Поблизу ПТУ розташована вулиця Куйбишева, яка використовується окупантами як місце накопичення й, головне, прикриття за рахунок житлових кварталів важкої бронетехніки. Звідти вона рухається в бік міста Попасна. ЗСУ завдали точкового удару саме по місцях концентрації важкої бронетехніки. Про жодні руйнування житлових кварталів, про які повідомляють окупаційні війська, не йдеться. Окупаційна влада змушена була визнати факт знищення автотранспорту загарбників.

Координати логістичної бази окупантів і місць накопичення важкої бронетехніки були надані ЗСУ аналітичним відділом громадської ініціативи "Права Справа".

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Також звертаю увагу на те, що, за оперативною інформацією, внаслідок вогневого удару по районах накопичення живої сили противника знищено декілька одиниць техніки приватної військової компанії "Вагнер". Ідеться, зокрема, про завдання удару поблизу колишньої будівлі "Укртелекому". Ця інформація підтверджує присутність учасників приватної військової компанії "Вагнер" у бойових діях на сході України.

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Нагадаю, нещодавно прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив про те, що приблизно 1000 осіб, пов'язаних з групою "Вагнера", наразі перебувають на окупованих територіях Луганської і Донецької областей.

"Ми думаємо, що група "Вагнера" зараз направила приблизно 1000 осіб в регіон Донбасу", – сказав Кірбі.

На його думку, Росія стала "набагато активнішою" в регіоні Донбасу "в останні кілька днів".

За інформацією місцевих джерел аналітичного відділу громадської ініціативи "Права Справа", учасники приватної військової компанії "Вагнер" беруть безпосередню участь у боях в районі міста Попасна. Крім того, з Луганська в район міста Попасна перекинуті додаткові підрозділи кадировців.

Збройні Сили України дають відсіч ворогу! Ми – під надійним захистом наших військових. Зберігаємо спокій і віримо в ЗСУ! І головне – віримо в нашу перемогу! Слава Україні!

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