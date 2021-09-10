Без Украины НАТО и ЕС будут только терять, – Зеленский
Источник:24 канал
Владимир Зеленский рассказал, что Украина готова быть в ЕС и НАТО. Зато они без нее будут терять свои позиции.
По словам украинского лидера, крепкий Евросоюз невозможен без Украины. Он постепенно будет ослабляться.
Заметьте Лучше выполню, что обещал, и поеду отдыхать, – Зеленский о втором сроке
Нам кажется, что мы нужны НАТО. Нам кажется, что без Украины прочного ЕС не будет. Я говорю об этом открыто. Я считаю, что без Украины НАТО будет терять, я считаю, что без Украины ЕС будет постепенно ослабевать,
– подчеркнул Зеленский.
Украинский лидер подчеркнул, что Украина сейчас готова к вступлению в НАТО. Зеленский заметил: он имеет в виду уровень украинской армии, украинских специалистов, а также реформы, которые проводят в стране.
Зеленский убежден: ЕС и НАТО должны не брать Украину только в одном случае – если они хотят, чтобы окрепла Россия.
В то же время если они желают, чтобы Евросоюз не терял своей мощи, и НАТО остался субъектом, они должны принимать такие страны.
"Хотите таких крепких партнеров – то приглашайте нас, а не так как оно происходит сейчас", – подчеркнул Зеленский.
Полномасштабная эскалация на Донбассе – возможна
- Зеленский признался, что не исключает полномасштабную эскалацию со стороны России.
- По словам украинского лидера, это будет самая страшная ошибка страны-агрессора.
- Президент отметил: после этого больше никогда не будет существовать соседства России, Украины, Беларуси.
- Политик признался: это самое страшное, что он как украинец может себе представить.
Война на Донбассе не помеха
- В уставе альянса нет нормы, запрещающей стране получить членство во время войны на ее территории. Об этом рассказал глава представительства НАТО в Украине Александр Винников.
- Он подчеркнул, что Украина должна бороться с вооруженной агрессией России. А НАТО должно помочь ей в этом.