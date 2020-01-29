Без ответственности за нарушения: что задумала Россия в ПАСЕ
Российская делегация, которая с осени снова участвует в Парламентской ассамблее Совета Европы, хочет хочет исключить привлечение к ответственности стран-нарушителей.
В то же время украинская делегация на политическом комитете защищала правки по комплиментарной процедуре. Об этом сообщила глава делегации Елизавета Ясько на своей фейсбук-странице.
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Зато россияне подали свои правки. Согласно им, будет невозможным привлечение к ответственности стран, нарушающих устав и правила Совета Европы.
Основные поправки за защиту правил и Устава Совета Европы представленные нашей делегацией. Представляем их членами нашей делегации в политическом комитете (Ясько, Василенко, Соболев),
– написала Ясько.
Россия в ПАСЕ: что нужно знать
- Летом 2019 года украинские парламентарии, представляющие еще прошлый созыв Рады, приостановили работу в ПАСЕ из-за возвращения туда российской делегации. Это решение поддержали Германия, Франция, Италия, Испания, Нидерланды, Австрия и Норвегия.
Делегацию России выгнали из ассамблеи три года назад – после захвата Крыма и развязания войны на Донбассе.
- Украинская делегация уже в новом составе также не принимала участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. К украинскому бойкоту также присоединились Латвия, Литва, Эстония и Грузия. Государства совместно с Украиной создали группу в ПАСЕ под названием Baltic Plus. Ее главные принципы – осуждение российской агрессии.
- Украина все таки вернулась для участия в зимней сессии. В частности для того, чтобы противостоять поведению российской делегации в организации и предупредить распространение пропаганды.
- Россияне тем временем активно "осваиваются" в организации. Кроме того, на тайном голосовании Парламентская ассамблея Совета Европы все таки выбрала своим вице-спикером главу российской делегации и вице-спикера Госдумы России Петра Толстого – антисемита и гомофоба.