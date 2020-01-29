Без ответственности за нарушения: что задумала Россия в ПАСЕ

Российская делегация, которая с осени снова участвует в Парламентской ассамблее Совета Европы, хочет хочет исключить привлечение к ответственности стран-нарушителей.

В то же время украинская делегация на политическом комитете защищала правки по комплиментарной процедуре. Об этом сообщила глава делегации Елизавета Ясько на своей фейсбук-странице.

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Зато россияне подали свои правки. Согласно им, будет невозможным привлечение к ответственности стран, нарушающих устав и правила Совета Европы.

Основные поправки за защиту правил и Устава Совета Европы представленные нашей делегацией. Представляем их членами нашей делегации в политическом комитете (Ясько, Василенко, Соболев),

– написала Ясько.

Россия в ПАСЕ: что нужно знать

Летом 2019 года украинские парламентарии, представляющие еще прошлый созыв Рады, приостановили работу в ПАСЕ из-за возвращения туда российской делегации. Это решение поддержали Германия, Франция, Италия, Испания, Нидерланды, Австрия и Норвегия.

Делегацию России выгнали из ассамблеи три года назад – после захвата Крыма и развязания войны на Донбассе.