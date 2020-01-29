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      Без ответственности за нарушения: что задумала Россия в ПАСЕ

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      Россия в ПАСЕ хочет исключить привлечение к ответственности стран-нарушителей правил СЕ / assembly.coe.int

      Российская делегация, которая с осени снова участвует в Парламентской ассамблее Совета Европы, хочет хочет исключить привлечение к ответственности стран-нарушителей.

      В то же время украинская делегация на политическом комитете защищала правки по комплиментарной процедуре. Об этом сообщила глава делегации Елизавета Ясько на своей фейсбук-странице.

      К теме: Проект решения ПАСЕ: Россия, вероятно, избежит санкций

      Зато россияне подали свои правки. Согласно им, будет невозможным привлечение к ответственности стран, нарушающих устав и правила Совета Европы.

      Основные поправки за защиту правил и Устава Совета Европы представленные нашей делегацией. Представляем их членами нашей делегации в политическом комитете (Ясько, Василенко, Соболев),
      – написала Ясько.

      Россия в ПАСЕ: что нужно знать

      • Летом 2019 года украинские парламентарии, представляющие еще прошлый созыв Рады, приостановили работу в ПАСЕ из-за возвращения туда российской делегации. Это решение поддержали Германия, Франция, Италия, Испания, Нидерланды, Австрия и Норвегия.

      Делегацию России выгнали из ассамблеи три года назад – после захвата Крыма и развязания войны на Донбассе.

      • Украинская делегация уже в новом составе также не принимала участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. К украинскому бойкоту также присоединились Латвия, Литва, Эстония и Грузия. Государства совместно с Украиной создали группу в ПАСЕ под названием Baltic Plus. Ее главные принципы – осуждение российской агрессии.
      • Украина все таки вернулась для участия в зимней сессии. В частности для того, чтобы противостоять поведению российской делегации в организации и предупредить распространение пропаганды.
      • Россияне тем временем активно "осваиваются" в организации. Кроме того, на тайном голосовании Парламентская ассамблея Совета Европы все таки выбрала своим вице-спикером главу российской делегации и вице-спикера Госдумы России Петра Толстого – антисемита и гомофоба.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости России Украина – Россия ПАСЕ
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