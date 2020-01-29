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      Без відповідальності за порушення: що задумала Росія в ПАРЄ

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      Росія в ПАРЄ хоче унеможливити притягнення до відповідальності країн-порушниць правил РЄ / assembly.coe.int

      Російська делегація, яка від осені знову бере участь у Парламентській асамблеї Ради Європи, хоче хоче унеможливити притягнення до відповідальності країн-порушниць.

      Водночас українська делегація на політичному комітеті захищала правки по компліментарній процедурі. Про це повідомила глава делегації Єлизавета Ясько на своїй фейсбук-сторінці.

      До теми: Проєкт рішення ПАРЄ: Росія, ймовірно, уникне санкцій

      Натомість росіяни подали свої правки. Відповідно до них, буде неможливим притягнення до відповідальності країн, які порушують статут та правила Ради Європи.

      Основні поправки за захист правил та Статуту Ради Європи подані нашою делегацією. Представляємо їх членами нашої делегації в політичному комітеті (Ясько, Василенко, Соболев),
      – написала Ясько.

      Росія в ПАРЄ: що треба знати

      • Влітку 2019 українські парламентарії, які представляли ще минуле скликання Ради, призупинили роботу в ПАРЄ через повернення туди російської делегації. Це рішення підтримали Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Нідерланди, Австрія та Норвегія.

      Делегацію Росії вигнали з асамблеї три роки тому – після захоплення Криму та розв’язання війни на Донбасі.

      • Українська делегація вже у новому складі також не брала участі в осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи. До українського бойкоту також приєднались Латвія, Литва, Естонія та Грузія. Держави спільно з Україною створили групу в ПАРЄ під назвою Baltic Plus. Її головні принципи – засудження російської агресії.
      • Україна таки повернулася для участі в зимовій сесії. Зокрема для того, аби протистояти поведінці російської делегації в організації та попередити поширення пропаганди. 
      • Росіяни тим часом активно "освоюються" в організації. Окрім того, на таємному голосуванні Парламентська асамблея Ради Європи таки обрала своїм віцеспікером голову російської делегації та віцеспікер Держдуми Росії Петра Толстого – антисеміта та гомофоба. 
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики ПАРЄ Новини Росії Україна – Росія
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