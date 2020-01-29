Без відповідальності за порушення: що задумала Росія в ПАРЄ

Російська делегація, яка від осені знову бере участь у Парламентській асамблеї Ради Європи, хоче хоче унеможливити притягнення до відповідальності країн-порушниць.

Водночас українська делегація на політичному комітеті захищала правки по компліментарній процедурі. Про це повідомила глава делегації Єлизавета Ясько на своїй фейсбук-сторінці.

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Натомість росіяни подали свої правки. Відповідно до них, буде неможливим притягнення до відповідальності країн, які порушують статут та правила Ради Європи.

Основні поправки за захист правил та Статуту Ради Європи подані нашою делегацією. Представляємо їх членами нашої делегації в політичному комітеті (Ясько, Василенко, Соболев),

– написала Ясько.

Росія в ПАРЄ: що треба знати

Влітку 2019 українські парламентарії, які представляли ще минуле скликання Ради, призупинили роботу в ПАРЄ через повернення туди російської делегації. Це рішення підтримали Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Нідерланди, Австрія та Норвегія.

Делегацію Росії вигнали з асамблеї три роки тому – після захоплення Криму та розв’язання війни на Донбасі.